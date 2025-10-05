Ple de victòries d'un CN Terrassa que es classifica primer

La tercera i última jornada de la fase classificatòria de l’Eurocup, disputada aquest diumenge al Club Natació Terrassa, ha tancat el torneig amb dues victòries clares i un gran triomf final per als amfitrions, que han certificat el seu pas directe a la fase de grups amb una actuació de molt nivell. Després de tres triomfs en tres partits, el CN Terrassa s'ha classificat com a primer de grup per a la fase de grups de l'Eurocup.
En el primer partit del dia, Pays d’Aix Natation i OSC Potsdam s’han enfrontat per definir la tercera posició del grup. El duel ha començat equilibrat, amb un primer parcial favorable als francesos (2–1) i un marcador ajustat al descans (4–3). Tot i mantenir-se prop en el marcador durant la primera meitat, el conjunt alemany no ha pogut seguir el ritme a la represa, i el Pays d’Aix ha anat ampliant distàncies fins a situar-se 10–5 al darrer quart. Amb un atac liderat per Mehmet Yutmaz, autor de tres gols, els francesos han acabat imposant-se i assegurant la tercera plaça, mentre que el Potsdam tanca la competició amb tres derrotes.
El plat fort de la jornada ha estat el partit entre el CN Terrassa i el Szolnok, amb el lideratge i el passi directe a la fase de grups en joc. Els de Sergi Mora han ofert una autèntica exhibició davant el seu públic, imposant-se amb autoritat per 13 a 4.
Els terrassencs han mostrat una defensa impenetrable, mantenint la porteria a zero fins ben entrada la segona meitat gràcies a una actuació espectacular del porter Xavi Teclas, clau en la solidesa de l’equip. En atac, el CN Terrassa ha brillat amb una gran fluïdesa col·lectiva i un encert destacat d’Ignasi Bargalló, màxim golejador del partit amb cinc dianes.
Amb aquesta victòria, el CN Terrassa tanca la fase amb ple de triomfs i es classifica directament per a la fase de grups de l’Eurocup.