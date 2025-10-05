Victòria soferta del Terrassa FC contra el Porreres

Triomf molt treballat del Terrassa FC, que ha superat per 2 a 1 al Porreres a l'Estadi Olímpic. L'equip de Víctor Bravo, que s'ha avançat amb dos gols, s'ha quedat amb deu per l'expulsió d'Adrián Beamonte a la represa i ha rebut un gol dels visitants que l'ha fet patir fins a la conclusió del matx. El conjunt terrassista, però, ha sabut contenir els atacs visitants i ha sumat tres punts molt valuosos. La pròxima jornada, els egarencs visitaran l'Olot.
El conjunt terrassista ha sortit amb la clara voluntat de controlar el joc i ha tingut la possessió de la pilota durant gairebé tota la primera meitat. El Terrassa FC ha dominat, però no ha començat a crear perill evident fins al minut 15, quan Isma ha entrat a l'àrea pel cantó dret de l'atac del seu equip i el visitant Javi Cobo l'ha tombat. Ha semblat un penal molt clar, si bé l'àrbitre de l'encontre, el valencià José Martínez, no n'ha volgut saber res.
En la següent jugada destacada, tres minuts més tard, Ruymán ha rematat de cap un córner servit per Jaime Barrero, però la pilota l'ha refusat el porter Víctor Méndez i ha acabat impactant en el travesser de la porteria del conjunt balear i ha acabat en un nou córner. I un minut després, en el 19, ha arribat l'1 a 0, en una pilota en llarg cal a Joey Sleegers que ha salvat la sortida del porter amb una rematada per alt.
Amb el gol, els de Víctor Bravo han continuat portant el pes del partit, tot i que sense arribades a l'àrea visitant. El Porreres ha espavilat una mica i ha fet alguna jugada d'atac, la més ressenyable en el minut 34, amb un xut de Jorge García que ha sortit per sobre del travesser de la porteria defensada per Marcos Pérez. Dos minuts més tard, Schouten no ha arribat a una deixada de cap d'un company després d'un llançament de córner favorable als egarencs.
Només començar la segona part, en el minut 48, els de Víctor Bravo han aconseguit el seu segon gol en una bona centrada de Joel per la banda esquerra que Sleegers ha rematat a dins de la porteria del conjunt mallorquí. El Porreres ha reaccionat i Albert Sastre ha posat a prova a Marcos Pérez, que ha rebutjat la pilota a córner.
En el minut 57, el Terrassa FC s'ha quedat amb deu jugadors, ja que Adrián Beamonte ha vist la targeta vermella directa per fer caure a un rival que marxava cap a la porteria local, una decisió arbitral força rigorosa. Aquesta circumstància ha animat als visitants que, en el minut 64, han reduït distàncies amb el 2 a 1, després d'una rematada de cap de Pau Mascaró que ha sorprès a Marcos Pérez.
Els egarencs han contestat amb una falta que Ruymán ha rematat fora mentre que els mallorquins han estat a punt d'igualar el resultat amb un xut creuat de Gabri Santos, després d'una bona combinació, que ha sortit fora per molt poc. Amb un més, el Porreres ha buscat amb insistència l'empat i Javi Romano ho ha intentat amb un xut que ha sortit fora.
En el temps afegit, Javi Cobo ha engaltat un potent xut després d'un córner que Marcos Pérez ha refusat amb una bona intervenció. Josemi Castañeda, en un contraatac, ha estat a punt de marcar el tercer per a un Terrassa FC que ha aguantat bé en els últims instants i ha pogut sumar un triomf, el segon que obté aquesta temporada a la lliga.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Adrián Beamonte, Schouten, Mario Domingo, Ruymán, Jaime Barrero, Guti (Dirks, m. 59), Casti (Larrauri, m. 67), Joel (Josemi Castañeda, m. 78) i Sleegers (Van den Heerik, m. 78).