L'Ignasi contra l'Oriol: la guerra dels Torras

No és estrany que dos germans s’enfrontin en un camp de hockey. Ha passat diverses vegades i amb diverses nissagues de jugadors. El que sí que és més estrany és que dos germans s’enfrontin com a entrenadors. Diumenge a les 12 hores succeirà al Pla del Bonaire en partit corresponent a la segona jornada de la lliga de Divisió d’Honor masculina. L’entrenador del Club Egara Oriol Torras (37 anys) es veurà les cares amb el seu germà Ignasi Torras (31) en el primer derbi de la temporada. Hi ha encara un tercer germà, el gran, Xavi Torras (39), que entrenava l’equip femení del CD Terrassa fa algunes temporades.
Serà la primera vegada que l’Oriol i l’Ignasi s’enfronten en partit de lliga. Curiosament, en les dues setmanes anteriors ja van jugar dues vegades al Campionat de Catalunya. Els dos partits es van disputar al camp de l’Egara i van acabar amb el mateix resultat: 1 a 1, per bé que a l’últim, el duel pel tercer i quart lloc, l’Egara es va imposar per 3 a 1 a la tanda de “shoot-outs”. Si mirem enrere, els dos partits de lliga de la temporada passada, sense cap dels dos, van acabar també amb sengles 2-2.
Els dos germans Torras parlen sovint. També de hockey. De fet, l’Oriol fa de cangur del fill de l’Ignasi. Aquesta setmana s’han vist i han parlat, però no del derbi. Per bé que, en trobar-se, l’Ignasi li va etzibar a l’Oriol: “Què et sembla si ens expliquem quins sistemes fem servir i ens estalviem veure un munt de vídeos?. “Prefereixo mirar els vídeos” li va respondre el tècnic de l’Egara.
Els dos arriben en un bon moment
Coincideixen els dos tècnics que el derbi que es preveu igualat, entre dos equips a l’alça. “El Terrassa té un equip més fet que el nostre. Tenen jugadors de molta qualitat, com Mario Mena, Joan Miró, Enric Miralles i Pau Petchamé. S’han reforçat amb l’escocès Iain McFadden i han recuperat un altre central, com Víctor Guerra. Nosaltres juguem a casa i som l’Egara. Això sempre pesa, però la veritat és que ens falta encara molta feina per fer”, explica Oriol Torras. El seu germà Ignasi afegeix: “Som dues persones força tranquil·les. No hi haurà més nervis ni més motivació. El punt diferencial serà que vindran més familiars i amics de veure el partit”.
L’altre gran partit d’aquesta segona jornada enfrontarà també diumenge a les 12 al Josep Marquès l’Atlètic (que recupera Sam Cortès) amb l’RC Polo.
El CD Terrassa rebrà demà al Júnior a la lliga femenina
Diumenge es disputarà la segona jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina. L’únic conjunt terrassenc que jugarà a casa serà el CD Terrassa, que rebrà a les 12 hores al Júnior de Sant Cugat a les Pedritxes. L’equip que entrena Stefi Piris va debutar perdent per 3 a 2 en el derbi de Can Salas contra l’Atlètic, tot i que va oferir una molt bona imatge a la segona meitat. Les santcugatenques, per la seva banda, van debutar golejant per 4 a 1 al Club Egara. Els altres dos equips terrassencs jugaran també demà a Santander. L’Atlètic visitarà a les 11 al Sardinero amb les baixes de Júlia Calvó (trencament fibril·lar als isquiotibials) i Marta Grau (esquinç de turmell). A les 13 hores, el Club Egara jugarà al mateix camp davant del Tenis.