La JET, única supervivent egarenca a la Copa Catalunya

El bàsquet femení egarenc obre aquest cap de setmana una nova temporada amb realitats diferents per als seus dos principals representants. L’Odontomed JET continuarà a Copa Catalunya, categoria que ha aconseguit mantenir gràcies a la renúncia del Grup Barba “B”. En canvi, el Club Natació Terrassa hi deixa el lloc després d’acabar dotzè i competirà enguany a Primera Catalana. La JET, que estrena entrenador, afronta el curs amb la permanència com a prioritat, mentre que el Natació vol recuperar la plaça perduda.
Pel que fa a la Joventut Esportiva Terrassa (JET), la gran novetat rau a la banqueta, on Sergi González relleva David Garrido per obrir un cicle que prioritza la continuïtat. L’equip arriba amb bones sensacions després de proclamar-se campió del Torneig Poble de Sant Pere, superant el CN Terrassa a la final (57-52). Sergi González, però, sap que la lliga imposa una exigència superior.
El nou tècnic ha aprofitat la pretemporada per construir una identitat pròpia i, sobretot, per fer que les jugadores s’adaptin a una nova manera de jugar. “Estem posant les línies mestres del que serà la idea esportiva del joc”, explica. També ha treballat els vincles dins del vestidor: “La primera fase en la qual ens trobem està sent bastant profitosa i exitosa tant dins com fora de la pista”.
La plantilla ha patit tres baixes i presenta quatre novetats. Han marxat Ainhoa Farré, Marta Puig i Lucía Terrassa, que han fet el salt a equips de Supercopa. Per compensar-ho, arriben Irene Rivera, procedent del CB Igualada; Daniela Garcia, després d’haver jugat als Estats Units; Carlota Claramunt, i Júlia Llorente, promocionada des del filial. Així, el grup queda amb deu jugadores. La preparació no ha estat exempta d’entrebancs, amb esquinços, molèsties i sobrecàrregues, però González assegura que no hi ha cap lesió de llarga durada.
Amb un equip curt i renovat, la JET no vol posar-se més pressió de la necessària. L’objectiu és “mantenir-se” i aconseguir que el conjunt “s’assenti en aquesta categoria”. El tècnic posa l’accent en allò que considera imprescindible: “Ganes, actitud, predisposició, compromís, esforç. Això és innegociable”.
El primer examen arribarà diumenge a les 18 hores a la pista del Joventut Les Corts, un rival vertical que exigirà màxima concentració. “Fer-ho bé ens portarà a anar agafant la idea que volem. Si anem perdent partits i ens presentem a les cinc primeres jornades amb un 0-5, és una motxilla que pesarà molt al llarg de la temporada”, diu Sergi González.
Oblidar el descens i créixer
Un graó per sota, a Primera Catalana, el Club Natació Terrassa inicia la seva particular operació retorn després del descens consumat. L’angoixa, però, ja ha quedat enrere. “La desil·lusió del descens ja la vam patir en el seu moment. De seguida ens vam deixar de lamentar i, amb el gruix de jugadores de la temporada passada, vam decidir formar equip i intentar tornar a pujar a Copa”, comenta Pili Bilbao.
La continuïtat és precisament una de les fortaleses del projecte. Segueixen Anna Bastos, Maria Lozano, Laia Playà, Marina Querol i Mireia Canet, que torna després d’un any. També hi haurà presència del planter, amb Maria Chaoui, Maria Sánchez i Bet Badia, mentre que s’incorporen Paula Marañón (CB Cerdanyola), Sara Forés (CB Granollers) i Paula Ortiz, que ha jugat a Nord-amèrica.
El debut de les vermelles serà exigent. En aquest sentit, el Natació visitarà aquest diumenge (17.45 hores) el CB Sant Just. “És un inici fort”, diu Bilbao, argumentant que “el Sant Just és un dels equips favorits”.
El Sant Pere, un projecte en expansió
El Bàsquet Sant Pere femení estrena aquest cap de setmana una categoria nova després de l’ascens assolit el curs passat. El conjunt egarenc, segon al seu grup de Primera Territorial, competirà a Segona Catalana i mantindrà Àlex Leiva a la banqueta. El debut serà dissabte (19 hores) al Casal contra el Sedis Efausa. “Fa dos anys no teníem sènior femení al club i ara competirem a Segona”, recorda Leiva, que destaca la il·lusió amb què el grup afronta el repte.
La plantilla ha incorporat cinc jugadores: Martina Prats, del júnior de la JET; Noemí García i Laila Romero, del CN Terrassa; Judith Martín, que torna després d’un període d’inactivitat, i Mar Matarín, que puja del sènior “B”. El tècnic destaca la implicació del grup davant una categoria que exigirà més experiència, intensitat i capacitat de lectura. “Cada setmana ens exigiran un punt més”, diu. Sense baixes gràcies a una pretemporada impecable a nivell físic, Leiva apunta que “volem mantenir-nos perquè aquest sigui el primer pas d’un projecte que aspira a fer el salt a Primera”.