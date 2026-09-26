Bàsquet Sant Pere i CN Terrassa: hora de consolidar-se a Primera Catalana

El bàsquet masculí egarenc afronta una nova temporada amb el Bàsquet Sant Pere i el Club Natació Terrassa un any més a Primera Catalana. Els dos equips volen fer un pas endavant i consolidar-se en una categoria que el Natació ha mantingut gràcies a un intercanvi de plaça amb el Sant Josep. L’Sferic, en canvi, inicia una nova etapa a Segona després del descens del curs passat.
El Sant Pere vol créixer després d’acabar en desena posició la passada campanya. Marc Vidaller afronta una temporada en què l’equip arriba “en condicions correctes”, tot i que una mica per sota dels objectius marcats durant la pretemporada per culpa de lesions i absències laborals. El tècnic també relativitza el triomf al Torneig Poble de Sant Pere: “No deixa de ser un torneig amistós. A partir d’ara comença el que és bo”.
El conjunt del Casal ha perdut Albert Tomás, David Gea i Jon Martínez, que han deixat de jugar, i Xavi Lozano, que ha retornat a l’Sferic. Per contra, incorpora els joves Pau Clemente, Adai Boada i Pol Sánchez, promocionats del sènior “B”, recupera Carles Grau (Sferic) i fitxa Martí Ros (CN Terrassa) i Eloi de la Torre (CB Sant Josep). Vidaller no fixa una posició concreta com a meta: “L’objectiu no és cap altre que ser millors cada dia i competir tots els partits”. El debut serà aquest dissabte (17.45 hores) a la pista del Sant Josep de Badalona, un rival que considera “un dels equips més potents del grup”.
El CN Terrassa vol deixar enrere els patiments del curs passat. L’equip de Jordi Sociats va acabar onzè i es marca un objectiu clar: mantenir la categoria. El tècnic considera que la principal assignatura pendent “és gestionar millor els partits. Això ens permetrà guanyar més”, explica. Sociats assegura que “només tenim l’objectiu de mantenir la categoria”.
La plantilla presenta dues baixes, els germans Pau i Martí Ros, i tres incorporacions. Arnau Ferrer i Arnau Deulofeu pugen del sènior “B”, mentre que Herson Lorenzo, procedent del CE Sant Nicolau, és la incorporació més mediàtica. El bloc manté Victor Santervás, Enric Buj, Jan Oliver, Pol Miguel, Jan López, Fran Peñuela, Marcos García, Joel Cervera i Marc Gijon. No hi ha lesionats. El primer examen arribarà diumenge (18.30 hores) a casa contra la UE Sant Cugat-Occident “B”. “Sempre és millor començar a casa”, apunta Sociats, que avisa que a Primera “costa molt guanyar a qualsevol equip”.
Sferic i Sant Pere “B”, a Segona
A Segona, l’Sferic estrena entrenador i categoria. Després del descens de Primera, l’equip compartirà grup amb el Sant Pere “B” i el CB Rosella. Oscar Escribano agafa el relleu de Cisco Poy, que va tancar una etapa de 44 anys a les banquetes. Fins ara, Escribano havia estat dirigint al sènior “B” i afirma que “ja conec el club, la seva gent i la feina que des de dins”, afegint que assumeix el repte “amb molta il·lusió”. La seva intenció és construir “un equip amb ritme i una identitat clara”.
L’equip vol tornar a Primera Catalana, manté Edward Thaels, Marc Morata, Max Claver i Enrique Carreto i incorpora Xavi Lozano, Martí Westermeyer, Dani Garzón, Miki Samprieto, Jordà Centelles, Antonio Angulo, Adama Ngon, Quim Cortina i Miquel Acosta. Eric Picazo, baixa inesperada per una operació de la vista, no començarà la temporada.
Després del descens, l’Sferic no amaga les aspiracions. “Volem lluitar per tornar a Primera Catalana”, diu Escribano. El debut serà aquest diumenge (19.15 hores) a casa contra el CB Peña Fragatina.
Completa la nòmina terrassenca a Segona el Sant Pere “B”, novè el curs passat i dirigit per Dani Rodríguez. El filial ha perdut sis jugadors, entre ells Pau Clemente, Adai Boada i Pol Sánchez, que han pujat al primer equip, i incorpora Ganja Costa, Òscar Julián, Ababacar Thiam, Marc González i Martí Moya. El tècnic destaca que el filial ha de ser “un esglaó que cal pujar abans d’arribar al primer equip”. L’objectiu, diu, és millorar el rècord de l’any passat, tenint en compte que el filial “ha de continuar formant jugadors que, a curt termini, tinguin la possibilitat de jugar al primer equip”. El primer partit serà diumenge (12.45 hores) al Casal contra el CB Martorell “B”.