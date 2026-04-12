El CD Terrassa goleja al Sardinero

Dues victòries i una derrota per als equips terrassencs en aquesta dissetena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina.
A les Pedritxes, el CD Terrassa s'ha imposat per 5 a 2 al penúltim classificat, el Sardinero de Santander. Carlos Bultà ha obert el marcador de penal al minut 13. Dos minuts després, Diego Saro ha empatat pels càntabres, però al minut 15, Joan Miró ha tornat a donar avantatge als terrassencs. Un penal transformat per Isaac de Ignacio-Simó al minut 24 ha significat el 4 a 1 abans del descans. A la represa, Enric Miralles de penal i Biel Calonge han completat la golejada. Al 47, Franco Quiroga ha establert el 5 a 2 definitiu.
El Club Egara no ha pogut puntuar en la seva visita al camp del líder, el Polo de Barcelona. Pol Gispert ha posat per davant els d'Andrew Wilson al minut 7, però Guille Fortuño ha fet al minut 21 l'1 a 1 amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, l'egarenc del Polo Marc Miralles ha transformat el 2 a 1 de penal al minut 37. Sis més tard, el també egarenc Arnau de Bruijn ha anotat el 3 a 1. Dos minuts després, l'ex del Club Egara Bruno Ávila ha sentenciat el matx de penal. Pere Divorra i Albert Font han retallat distàncies fins al 4 a 3 als deu minuts finals, però als últims segons, de nou Miralles de penal ha tancat el matx amb el 5 a 3.
També pluja de gols a Santander, on l'Atlètic ha golejat per 1 a 9 al Tenis. Els de Roger Pallarols han anotat sis gols en 22 minuts i ha deixat el duel sentenciat amb gols de Xavi Castelló (2), Marc Escudé, Sam Cortès (2) i Pepe Cunill d'stroke. A la represa, Roger Figa, Marc Escudé i Oriol Campos han completat la golejada. Joaquín Puglisi ha fet l'únic gol dels locals.
Queden només cinc jornades i el Polo segueix liderant la taula amb 45 punts, seguit del Club de Campo amb 42. L'Atlètic es manté tercer amb 33 i el Júnior ha assaltat la quarta posició amb 31. El cinquè és el Sanse Complutense, amb 30. L'Egara és sisè amb 28 i el CD Terrassa setè amb 22.