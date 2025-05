El CD Terrassa venç el campió de la lliga regular i derrotes d'Atlètic i Egara

L'última jornada de la lliga regular de la Divisio d'Honor masculina ha ofert una interessant victòria del CD Terrassa contra el campió d'aquesta fase i dues derrotes d'Atlètic i Egara. Cap d'aquests resultat, tanmateix, ha variat la classificació per a cap dels dotze equips que conformen la categoria. L'Atlètic, l'únic representant local a la "final four" del pròxim cap de setmana a l'Estadi Martí Colomer de Terrassa, ja sabia que el seu rival a les semifinals serà el conjunt madrileny del Club de Campo.

El conjunt de Jordi Fitó, després que els tres primers quarts finalitzessin sense gols, han encertat en el minut 45, gràcies a una acció que ha culminat Enric Miralles. Els de les Pedritxes ha completat una magnífica temporada que els ha dut a una cinquena posició a la classificació definitiva de la lliga regular, sens dubte, un resultat encomiable per al conjunt terrassenc.

A Can Salas, els de Roger Pallarols han perdut per 1 a 2 amb un Barça que ha acabat a la vuitena plaça de la classificació. Nil Recasens, en el tercer quart, ha marcat per a l'Atlètic, però els blaugrana han remuntat amb gols de Pol Compta, en el mateix període, i de Kentaro Fakuda, en el darrer minut de l'encontre.

I l'Egara, l'únic dels tres representants locals de la competició que jugava com a visitant, ha encaixat un ajustat 3 a 2 al camp del Júnior, que ha acabat quart, i no ha pogut tancar la temporada amb un resultat positiu. El primer quarta ha acabat sense gols i, en el segon, els santcugatencs han marcat per mitjà d'Anton Serrahima. Oriol Serrahima ha fet el segon per als locals, però els del Pla del Bon Aire han reaccionat i han empatat a dos, amb els gols de Bruno Ávila, de penal-córner, i Pere Divorra. Finalment, en l'últim minut del matx, Ferran Muñoz ha decantat la balança per als locals.