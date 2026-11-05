Nou jugadores de Terrassa, a la convocatòria de la selecció femenina de hockey

La selecció espanyola femenina de hockey prepara la seva estrena a la Pro League. El combinat que prepara el gallec Carlos García Cuenca debutarà el dilluns 14 de desembre a les 17 hores a València contra la selecció alemanya. El seleccionador ha convocat un total de 27 jugadores per participar en la concentració tècnica que tindrà lloc entre dilluns i dimecres de la setmana vinent a les instal·lacions del CAR de Madrid.
Nou jugadores terrassenques, un terç del total, formen part de la llista. Es tracta de Clara Pérez, Anna Marquès i Sofía Rogoski (Atlètic), Mireia Herrero (Club Egara), Estel Petchamé i Laura Bruguera (RC Polo), Sofia Keenan (Real Sociedad), Clara Badia (Mannheimer) i Marta Segú (HGC).
Diversos terrassencs formen part del cos técnic, com els tècnics Jordi Fitó i Andrew Wilson i l'entrenador de porters Bernardino Herrera.
Completen la convocatòria les següents 18 jugadores: Berta Agulló, Flor Amundson, Coti Amundson i Blanca Pérez (Club de Campo); María Tello, Sara Carmona, Paula Jiménez i Lucía Jiménez (Complutense); Laia Vidosa, Berta Serrahima, Ivet Martí i Teresa Lima (Júnior); Xantal Giné i Patrícia Álvarez (RC Polo); Carmen Fernández (Real Sociedad), Candela Mejías (Braxgata), Paula Fernández (Royal Wellington) i Laura Bosch (Mannheimer). S'incorporen procedents del grup de projecció Carlota Alvarez (Club de Campo) i Maria Vidal (Júnior).