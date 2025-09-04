El Club Egara enceta el seu 90è aniversari amb un sopar commemoratiu

Aquest divendres, el Club Egara donarà el tret de sortida als actes de celebració del seu 90è aniversari (1935-2025). Ho farà amb una jornada plena d'emoció i simbolisme tant per al club del Pla del Bon Aire com per a la ciutat.
Les celebracions començaran a les 19.30 hores a les instal·lacions del club amb un acte institucional presentat per la periodista Marta Ejarque. A banda del president de l'entitat, Josep Ejarque, hi intervindran el consultor i expert en estratègia i innovació Xavier Marcet i un dels membres històrics de l'entitat, Joan Comerma, membre d'una família amb una llarga tradició al club.
En acabar l'acte, a les 21 hores, se celebrarà un sopar-còctel al jardí de la piscina.
Es tracta només del tret de sortida de tota una sèrie d'activitats que se celebraran aquest any 2025, tant en l'àmbit esportiu com social. Durant els seus ja 90 anys d'història, el Club Egara ha esdevingut una entitat de referència a la ciutat de Terrassa, tant pels seus èxits esportius com per la seva implantació. El club planteja la celebració d'aquest aniversari com una oportunitat per tal de reconèixer la trajectòria de les persones i famílies que han format part de l'entitat.
Un breu recorregut històric
El Club Egara va néixer l'any 1935, pocs mesos abans de l'esclat de la Guerra Civil, sota la denominació de CD Harmonia Egara. El seu esport fundacional va ser el hockey, per bé que aglutina des de fa anys moltes altres modalitats.
Les actuals instal·lacions del Pla del Bon Aire es van inaugurar el dia 1 de juliol de l'any 1961. A finals dels seixanta, els anys 1969 i 1970, el club va assolir els seus dos màxims guardons internacionals, les dues primeres Copes d'Europa de hockey. Arribarien anys més tard dos subcampionats europeus, el 1993 a Brussel·les i el 1999 a Terrassa, així com cinc tercers llocs: Roma 1971, la Haia 1997, Cannock 2000, Bloemendaal 2001 i Anvers 2002.
En l'àmbit institucional, l'Egara va rebre de mans del rei Joan Carles I el màxim guardó que pot rebre un club esportiu a nivell espanyol, el Premio Nacional del Deporte - Copa Stadium.
Nou presidents
En el decurs d'aquests 90 anys, el Club Egara ha tingut fins a nou presidents. El primer va ser Pere Amat i Llopart (1935-1948), a qui van seguir Agustí de Vallés i de Prat (1949-1965), Salvador Vinyals i Pons (1966-1976), Joan Comerma i Pons (1976-1981), Josep Antoni Pi i Maseras (1981-1993), Francesc Salvatella i Badiella (1993-2001), Ròmul Prat i Morera (2001-2009), Pere Marcet i Sala (2009-2023) i l'actual, Josep Ejarque i Guillamat.