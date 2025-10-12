El Club Egara es desfà del Polo i segueix liderant la lliga femenina

Continua el Club Egara amb la seva incontestable trajectòria a la lliga de Divisió d'Honor femenina. L'equip que entrena Joan Vidal ha guanyat aquest migdia a l'RC Polo de Barcelona per 2 a 0 i acumula ja cinc victòries, amb 21 gols a favor i només un en contra. Té els mateixos 15 punts que el Club de Campo, que tampoc no ha fallat.
Gran primera part de les terrassenques, que han sabut aprofitar les seves ocasions i s'han defensat amb ordre a la represa davant d'un Polo gens encertat de cara a porteria. Només s'havien jugat un parell de minuts quan Natàlia Vilanova ha obert el marcador en aprofitar una bona centrada per la dreta de Sofía Keenan. Al 22, Laia Insenser s'ha trobat sola a la frontal, s'ha posat la bola al revés i ha engaltat una canonada que ha entrat per l'escaire esquerre de Mariana Scandura.
A la segona meitat, el Polo ho ha intentat, amb la terrassenca Estel Petchamé com a principal argument ofensiu, però no ha pogut retallar distàncies. L'Egara ha disposat d'ocasions per ampliar l'avantatge, però el duel ha acabat amb 2 a 0. L'Egara ha tingut la baixa de l'argentina Julieta Jankunas.
Doble ensopegada
A Madrid, l'Atlètic ha jugat un partit de tu a tu amb el vigent campió de lliga, el Club de Campo, però ha acabat perdent per 1 a 0. Faltaven només dos minuts quan la local Candela Mejías ha aprofitat un llançament de penal-córner per batre Clara Pérez.
Tampoc no ha tingut fortuna el CD Terrassa, que ha empatat sense gols a les Pedritxes davant del Tenis en un partit que hauria pogut guanyar. L'equip que entrena Stefi Piris té només un punt i s'ha situat en la penúltima posició, que obliga a disputar a final de temporada la promoció de permanència.