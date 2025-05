El Club Egara es proclama campió d'Espanya +40 i +50

El Club Egara va ser el gran protagonista dels Campionats d'Espanya màsters celebrats el passat cap de setmana a València. En la categoria +40, els del Pla del Bon Aire es van imposar per 4 a 2 a la final al Sanse Complutense. Edi Tubau va marcar de penal-córner els dos primers gols, mentre que al darrer període, Òscar Davi i Edu Quemada van certificar el triomf. L'equip estava integrat pels següents jugadors: Jordi Perelló, Miquel Lloveras, Miquel Codina, Joaquín Sala, Edi Tubau, Àlex Amat, Koldo Corbera, Òscar Davi, Aleix Villatoro, Albert Rué, Josep Maria Brugueras, Ricard Dinarès, Juan López, Alexander Bisschop, Roger Matalonga, Francisco Javier Sans, Edu Quemada i Toni Broto.

L`equip +40 del Club Egara, campions d`Espanya



L'altre representant terrassenc de la categoria, l'Atlètic Terrassa, es va haver de conformar amb el bronze en batre per 4 a 1 l'Atlético San Sebastián amb dos gols de Gerard Albert, Pere Castelló i Pep Sánchez. El CD Terrassa, per la seva banda, participava amb el nom de La Mola HC. Va perdre per 3 a 0 als quarts de final davant l'Atlètic.

Pel que fa a la categoria +50, el títol se'l va endur també el Club Egara, que es va imposar per 4 a 1 al conjunt de la Comunitat Valenciana. Els amfitrions es van avançar al minut 12, però un gol, de Ramon Clapés i tres més de Nacho Fernández van acabar donant el títol als del Pla del Bon Aire. Es tracta de la cinquena victòria consecutiva de l'equip terrassenc.

L'equip campió d'Espanya +50 l'integraven els següents jugadors: Ramon Jufresa, Jorge Torredemer, Vicens Fitó, Carlos Ruiz, Pedro Mora, José Morán, Albert Recasens, Nacho Fernández, Josep Fitó, Ramon Clapés, Xavi Moliné, Josep Ejarque, Pere Jufresa, Joan Galí, Xavier Pagès, Josep Maria Rodó, Joan Mora i Víctor Pujol.