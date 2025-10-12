El Club Egara rep diumenge un Polo desconegut a la lliga femenina

La cinquena jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina de hockey es presenta apassionant. El Club Egara defensarà el seu lideratge a casa contra el Polo, l’Atlètic intentarà donar continuïtat a la seva bona ratxa visitant al campió de lliga i gran favorit, el Club de Campo i el CD Terrassa buscarà estrenar el seu caseller de victòries davant la visita del sempre perillós Tenis de Santander. Els tres partits es disputaran diumenge a les 13 hores.
Enfrontament d’altura al Pla del Bon Aire entre dos conjunts que transiten per dinàmiques oposades. El Polo, que es va proclamar campió de Catalunya, ocupa una discreta vuitena posició després d’haver perdut tres dels quatre partits que ha disputat. Visita un Egara que ha començat el curs de la millor manera, amb quatre triomfs en quatre partits, 19 gols a favor i només un en contra.
Joan Vidal té a totes les jugadores disponibles per a un matx que es preveu apassionant. L’únic dubte és el d’Anna Borràs, la participació de la qual es decidirà en el darrer entrenament.
Un altre equip que es troba en el seu millor moment és l’Atlètic, que només ha cedit un empat fins ara a la lliga. L’equip de Sílvia Bonastre es posarà a prova al sempre difícil camp del Club de Campo. No viatjarà Maria Torrent per motius laborals. Bonastre ha completat la convocatòria amb tres juvenils. El CD Terrassa buscarà el primer triomf a les Pedritxes davant d’un sorprenent Tenis, que és cinquè amb dues victòries, mentre que les de les Pedritxes segueixen penúltimes amb només un punt.
Rivals càntabres a la lliga masculina
Pel que fa a la lliga de Divisió d’Honor masculina, l’Atlètic i el CD Terrassa s’enfrontaran en aquesta cinquena jornada a dos equips de Santander, mentre que el Club Egara-Polo s’ha ajornat fins al 6 de novembre, ja que barcelonins juguen a casa la fase prèvia de l’Euro Hockey League.
No hauria de tenir problemes l’Atlètic per desfer-se diumenge a les 13 hores d’un Tenis que arriba al Josep Marquès antepenúltim i que ha sumat un sol punt fins ara. Roger Pallarols té les baixes de Roger Figa, Marc Escudé i Xavi Castelló, mentre que els germans Marc i Santi Martín viatgen a Madrid amb el Vallès.
El CD Terrassa juga diumenge a les 11 a Santander amb el penúltim, un Sardinero que té també un punt. Tornen Aleix Vericat i Joan Miró, mentre que Enric Miralles i Víctor Guerra seran baixa.