El CN Terrassa brilla a la Travessia de Roses amb tres medalles

Tres integrants del Club Natació Terrassa van participar en la 88a edició de la Travessia de Roses amb èxit, ja que tots van penjar-se una medalla. Mario Guillén, ja habitual als podis del circuit català de travessies, va ser sisè a la classificació general i medalla d’or a la categoria màsters, amb un temps de 26:38. El vencedor absolut de la competició va ser Pablo Hernández, amb un cronòmetre de 25:37. Segon va ser Pablo Nevado, amb un temps de 25:55; mentre que el tercer lloc de la general va ser per a Hugo Nevado amb un registre final de 25:56.\r\n\r\nD'altra banda, els altres dos participants de l'equip de natació del CN Terrassa, Daniela Osuna i Xavi Márquez, van ser or a la categoria infantil femenina i bronze a la categoria infantil masculina, respectivament. Márquez va completar el recorregut amb un temps de 28:15, i Osuna el va fer amb un registre de 30:33. El recorregut de la prova de competició era de 2.000 metres, amb punt de sortida i arribada al port de la localitat empordanesa.\r\n