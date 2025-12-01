Esports

El CN Terrassa es desfà del penúltim a casa i continua cinquè a la lliga masculina

Els de Sergi Mora es van imposar per 12 gols a 10 al CN Catalunya

Publicat el 01 de desembre de 2025 a les 13:08

En partit corresponent a la vuitena jornada de lliga, el CN Terrassa es va imposar per dos gols de diferència (12-10) a la piscina de l’Àrea Olímpica del penúltim classificat, el CN Catalunya. Al conjunt que prepara Sergi Mora li va costar entrar en joc. Va perdre els dos primers parcials per 1 a 2 i al descans perdia per 2 a 4. Gràcies a un excel·lent tercer període, però, els terrassencs van remuntar i es van situar amb un prometedor 7 a 5.

El darrer quart va ser especialment intens, amb múltiples anades i vingudes a ambdues porteries. L’empat a cinc final va permetre els de Mora mantenir el seu avantatge de dos gols fins al final.

El CN Terrassa es manté en la cinquena posició amb 15 punts i un balanç de cinc victòries i tres derrotes. Es troba a tres punts de distància de les posicions de “play-off”.

En el duel més interessant de la jornada, el Keio CN Sabadell es va imposar per 14 a 15 a la piscina del CN Atlètic Barceloneta, que va encaixar la primera derrota de la temporada. Barceloneta, Sabadell i Barcelona comanden la classificació amb set triomfs i una derrota.
 

