La selecció masculina sub-21 s'imposa per 2 a 0 a Bèlgica

El segon compromís de la selecció espanyola masculina sub-21 en el Mundial que se celebra a la ciutat índia de Tamil Nadu era clau per al futur del combinat que prepara el terrassenc Oriol Torras. Després de golejar Egipte per 8 a 0 en el duel inaugural, Espanya es va imposar per 2 a 0 a Bèlgica en un duel crucial per a les seves aspiracions classificatòries, encarrilant d’aquesta manera la seva classificació.\r\n\r\nAl minut 20 de partit, una excel·lent recuperació de Nico Mustarós va permetre Juan Prado estrenar-se com a golejador. Només començar el tercer període, el terrassenc Bruno Ávila va aprofitar un llançament de penal-córner per establir el definitiu 2 a 0. Espanya lidera la classificació del grup “D” amb sis punts, seguida de Bèlgica i Namíbia, amb tres punts cadascuna, i Egipte, que encara no ha puntuat. Només el primer de cada grup es classifica de manera directa.\r\n\r\nAquest dimarts, el combinat espanyol tancarà la primera fase enfrontant-se a les 6.30 hores a la selecció de Namíbia. Els de Torras en tenen prou amb empatar per assegurar-se el primer lloc.\r\n