Nova ensopegada del CN Terrassa a Sicília

No va poder treure res positiu el CN Terrassa del seu desplaçament a la piscina de l’Ekipe Orizzonte, a la ciutat siciliana de Catània. Les terrassenques van perdre per quatre gols de diferència (13-9) i continuen ocupant la darrera posició del grup “B” de la lligueta de la Champions League femenina, que ha arribat al seu equador.
L’Orizzonte Catania va imposar un ritme intens des de l’inici. El parcial de 5 a 1 del primer període acabaria decidint el matx en favor de les sicilianes, que van deixar les terrassenques en una situació complicada, sense capacitat per gestionar la resta del partit. Les de Xavi Pérez no van poder transformar les superioritats generades i es van topar amb l’encert de les italianes. Leone i Halligan van anotar els dos primers gols locals, mentre que Paula Prats va retallar distàncies en una superioritat. Viacava, Meggiato i de nou Halligan van eixamplar l’avantatge fins al 5 a 1.
En el segon parcial, el CN Terrassa va treure el caràcter i va reaccionar de la mà de Panni Szegedi, que va anotar dos gols consecutius que van apropar el Natació en el marcador fins al 5 a 3, donant esperança al quadre egarenc. L'hongaresa acabaria sent la màxima anotadora del matx amb quatre dianes. Però les dianes de Leone, Jackovich i Marletta sobre la botzina va situar el partit al descans amb un còmode 8 a 3 per al conjunt de Catània.
A la represa, les terrassenques van intentar tornar al partit amb continus intents ofensius i una bona pressió defensiva. Szegedi i Maria Manso van fer dos gols, fins al 9 a 5.
La remuntada no es va poder culminar al darrer acte, que va acabar amb empat a quatre. L’Orizzonte va imposar de nou el seu ritme i va acabar guanyant per 13 a 9. El CN Mataró lidera el grup amb nou punts, per cinc del CN Sabadell i quatre de l’Orizzonte.