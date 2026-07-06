El CN Terrassa incorpora la internacional australiana Alice Williams

Segon fitxatge per a l'equip femení del CN Terrassa. Després de l'arribada de Carlota Peñalver, el conjunt que prepara Xavi Pérez, ha incorporat la internacional australiana Alice Williams, que arriba procedent del CN Sant Andreu, amb qui es va penjar la medalla de bronze a la "final-four" de la Champions femenina i es va proclamar subcampiona de lliga.
Williams, de 27 anys, és una fixa de la selecció australiana, amb qui va ser plata als Jocs Olímpics de París 2024 en caure a la final contra la selecció espanyola. Destaca per la seva capacitat golejadora, la seva solidesa defensiva i una gran polivalència que li permet adaptar-se a diverses posicions.
"És una jugadora amb molta experiència i qualitat. És una jugadora contrastada. Ens farà créixer com equip i ens permetrà fer un salt de qualitat. Farà que siguem millor equip", assenyala Xavi Pérez.
Per la seva banda, la waterpolista australiana s'ha mostrat molt il·lusionada amb aquesta nova etapa. "Estic molt contenta de formar part del CN Terrassa. Crec que farem grans coses. Espero poder aportar experiència a l'equip".