El CN Terrassa va aconseguir la seva primera victòria a la lliga de Primera Catalana després de superar a l’Ascó per 2 a 1. El conjunt terrassenc s’enfrontava a un dels aspirants a estar a les places per optar a l’ascens, però va saber jugar les seves cartes i es van endur un triomf que li permet abandonar la darrera plaça de la classificació i situar-se a només tres punts de la salvació.
L’equip egarenc va sortir amb molta seriositat, conscient que era necessari trencar la dinàmica que, fins ara, només li havia reportat quatre empats. En el minut 36, Dani Barrera va trencar el fora de joc i es va plantar en solitari davant del porter visitant i el va superar de manera inapel·lable.
L’alegria a les files del CN Terrassa no va durar gaire, ja que, a un minut per arribar al descans, i després d’una llarga jugada amb diversos refusos defensius, Adrià Mas va establir l’empat a un gol.
Mateixa vocació
A la represa, els terrassencs van continuar amb la mateixa vocació, sense conformar-se amb un punt i, al quart d’hora de joc, van assolir el que seria el gol del triomf. De la Rubia va pressionar al porter de l’Ascó quan volia allunyar la pilota i va marcar el 2 a 1.