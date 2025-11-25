Un repte atractiu a la Copa Catalunya

El San Cristóbal aparca la lliga de la Tercera Federació i afronta aquest dimecres un nou compromís a la Copa Catalunya, en aquesta ocasió a la sisena ronda d’aquesta competició. L’equip del tècnic Cristian García s’enfronta al Cornellà en el municipal de Ca n’Anglada, en un encontre que s’iniciarà a les 20.30 hores i que dirigirà el col·legiat adscrit a la Delegació de Barcelona Paulí Teruel Soler.
Per als visitants serà el debut a aquesta competició. Tot i que enguany el Cornellà és equip de la Tercera Federació, va entrar en el sorteig en el mateix torn que els equips que la passada temporada militaven a la Segona Federació. Per als parroquials, en canvi, serà la segona eliminatòria que disputen. En la primera, el San Cristóbal va superar a l’Hospitalet a casa per 2 a 1, amb gols de Marc Río i Adri Alsina.
De cara a aquest compromís, Cristian García té diverses baixes. No podran participar en aquest encontre els davanters Bafode Cissé, expulsat en el partit contra l’Hospitalet per doble amonestació, i Mario Cantí, per sanció. Estan encara lesionats Héctor Parrado, Àlex Fernández i Grabulosa.
L’entrenador del San Cristóbal, sobre la cita d'aquest dimecres, assenyala que “afrontem aquest compromís amb moltes ganes de continuar creixent com a equip i amb l’objectiu primer de passar de ronda”. Cristian García afegeix que “per a nosaltres és molt important per poder donar minuts als jugadors menys habituals”.
De moment, ja hi ha sis equips classificats per a la setena ronda. Es van decidir en una jornada de la competició disputada la setmana passada. Es tracta del Terrassa FC, el Peralada, el Sant Andreu, el Lleida Esportiu, el Reus Reddis i el CE Sabadell.
A més del partit del San Cristóbal, dimecres se celebren dos encontres més de la Copa Catalunya. A les 19 hores, la FE Grama rebrà l’Espanyol “B” a l’estadi municipal de Santa Coloma mentre que, una hora més tard, i en el municipal de Nou Barris, es veuran les cares la Montañesa i el Badalona.
Aturada a Tercera Federació
El pròxim cap de setmana, el San Cristóbal gaudirà de jornada de descans. No hi haurà partits de la Tercera Federació perquè aquestes dates estan guardades per a la Fase Estatal de la Copa de les Regions UEFA. El seleccionador del combinat català, Gerard Roca, ha inclòs a dos jugadors del conjunt parroquial a la llista de 18 efectius. Es tracta de dos defenses, Ricki Calamardo i Raúl Ferrer. Els rivals seran Madrid i València.