Els Terrassa Reds es planten a la final

De nou, els Terrassa Reds disputaran la final de la Copa Catalana Sènior de Futbol Americà, que es jugarà el pròxim 13 de desembre, en el camp municipal de Montigalà. Després de desfer-se dels Barcelona Pagesos per 17 a 3 en el duel de semifinals disputat al camp de Can Boada, el conjunt egarenc va segellar la classificació a una final en la qual s’enfrontarà als Badalona Dracs, el campió de les darreres tretze edicions d’aquesta competició. Serà la repetició de les finals de les edicions del 2021 i el 2024, que es van decantar per al conjunt badaloní.
El matx va ser molt disputat i no es va decantar fins a la segona meitat. El resultat al descans era d’empat a tres. Dos “touchdowns” del “runningback” Charlemagne Take Hamza, a la represa, van ser determinants per als terrassencs en el seu objectiu de doblegar la resistència d’uns Pagesos que es van mostrar molt combatius de principi a fi de l’encontre.
A la final de la Copa Catalana, els Reds es veuran les cares amb els Badalona Dracs, vigents campions del torneig. Serà la repetició de la final de la temporada passada, en què els badalonins es van imposar per 32-0. Els Dracs aspiren a aixecar la seva quinzena Copa Catalana, que seria la catorzena consecutiva, i ampliar un domini que s’estén des del 2010. Els Reds, en canvi, buscaran aixecar per primer cop la Copa Catalana després d’haver estat subcampions en dues ocasions.
Solidesa defensiva
La primera part de la semifinal entre Reds i Pagesos va estar marcada per la solidesa defensiva d’ambdós conjunts, que van impedir qualsevol anotació de sis punts. Els Pagesos van obrir el marcador amb un “field goal” d’Eduard Cerrada al primer quart, però els Reds van empatar al segon període amb un altre xut a pals convertit per Samuel Rodríguez. Just abans del descans, els barcelonins van gaudir d’una ocasió molt clara per tornar-se a avançar, però el temps de joc es va esgotar quan ultimaven un nou intent de “field goal”.
A la represa, els Reds, a poc a poc, van anar imposant el seu joc. Amb baixes importants en una posició fonamental com la de “quarterback”, els egarencs es van posar en mans dels seus “runningbacks”, que van agafar el timó de l’atac, liderats per un Hamza imparable, autor de les dues anotacions que van acabar decantant la balança.