El CN Terrassa perd per 13 a 9 el primer partit de les semifinals de la lliga a la piscina del Sant Andreu

Es van complir els pronòstics i el CN Terrassa es va veure superat pel líder de la competició, el CN Sant Andreu, en el primer partit del "play-off" de semifinals de la lliga de Divisió d'Honor femenina de waterpolo, disputat a la piscina Pere Serrat de Barcelona. Les de Javier Aznar es van imposar per 13 a 9. Aquest dijous a les 19.30, el Natació intentarà empatar la sèrie. Si ho aconsegueix, el tercer i definitiu partit es disputarà el dissabte, també a les 19.30, però a Barcelona.
Les amfitriones van imposar-se per 3 a 1 en el primer quart. Alice Williams va anotar els dos primers gols, el primer de penal. Quan faltaven dos minuts per acabar aquest període inicial, Sara Cordovani va retallar distàncies per al Natació, però a continuació, Alba Muñoz va fer el 3 a 1.
Dins del partit
Les de Xavi Pérez van saber-se mantenir en el partit fins al descans, al que es va arribar amb un marcador de 8 a 5. Elena Ruiz va fallar un penal, però la seva companya Alice Williams va anotar el 4 a 1, també de penal. L'hongaresa Panni Szegedi va retallar distàncies. Queralt Antón i Ariadna Ruiz van elevar la diferència fins al 6 a 2. Dos gols d'Irene Casado a mitjans del segon quart, el primer de penal, van ubicar un 6 a 4 a l'electrònic. Ariadna Ruiz va fer el setè de penal i la capitana del CN Terrassa Pili Peña va fer el 7 a 5, justa abans que Robin Jutte anotés el 8 a 5.
El Natació havia de remuntar tres gols. Ho va intentar, però el tercer acte va acabar amb empat a dos. Al quart període, Szegedi va escurçar la diferència fins al 10 a 8. Elena Ruiz va fer l'11 a 8, però Emily Nicholson va replicar segons després. Quedaven sis minuts i les de Pérez ho van intentar de totes les maneres possibles, però dos gols consecutius de les andreuenques, obra de Maria Palacio de penal i d'Alba Muñoz, van tancar la victòria amb el 13 a 9 definitiu.