Remuntada de l’EHC per adjudicar-se la Superlliga masculina

Després de remuntar un 2 a 1 advers, l’EHC es va proclamar campió de la primera edició de la Superlliga organitzada per la Federació Catalana de Hockey. El conjunt del Pla del Bon Aire, amb un incommensurable Àlex Gil, que va marcar tres dels quatre gols del seu equip, va imposar-se per 2 a 4 al Vallès Esportiu i es va endur el trofeu de campions i el xec de 2.000 euros que atorgava també la Federació. L’EHC va classificar-se per a la final derrotant a l’Atlètic en els “shoot-outs”, després que el temps reglamentari finalitzés amb empat a un gol en el marcador de l’Estadi Municipal Martí Colomer.
Els de Can Salas, que van accedir a la final després de vèncer el Diagonal per 3 a 1 a les semifinals, van avançar-se amb un gol de Ton Vilanova que va rebre una bola de Pol Aymerich. Gil va empatar de penal-córner, però abans d’acabar el primer quart, de nou va marcar el Vallès, en una acció de Marc Puigcernau, que va aprofitar una errada defensiva per establir el 2 a 1.
Sense gols
Després d’un segon quart sense gols, en el tercer, Gil va igualar el marcador, en transformar un stroke, i. A poc per acabar aquest període, Gil va tornar a marca en un altre llançament de penal-córner. L’EHC va sentenciar la final en el darrer quart, quan mancaven cinc minuts per a la conclusió de l’encontre, en una jugada de Claudi Quera, que va servir la bola en safata a Edi Tubau, que no va perdonar.