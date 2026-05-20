La capitana Pili Peña deixa el waterpolo

Quan va proclamar-se campiona olímpica a París amb la selecció espanyola femenina de waterpolo, molts pensaven que la madrilenya Pili Peña penjaria el casquet. Però va continuar jugant dues temporades més com a capitana del Club Natació Terrassa, un club on ha militat en les seves set darreres temporades com a professional. Aquesta temporada ha decidit posar el punt final de manera definitiva a la seva carrera esportiva. Plega amb 40 anys acabats de fer i ho ha guanyat absolutament tot. Ha estat campiona d'Europa, del Món i olímpica.
Aquest dijous a les 19.30, el CN Terrassa rep el CN Sant Andreu en el segon partit del "play-off" de semifinals de la lliga. Les de Xavi Pérez van perdre dimarts a Barcelona. Si perden aquest segon matx, aquest haurà estat el darrer partit de Peña, que podria acomiadar-se davant dels seus aficionats.
Pili Peña és una de les figures més destacades del waterpolo femení espanyol, europeu i mundial. Formada al ja desaparegut CN Ondarreta Alcorcón, Peña va arribar a Catalunya de la mà del CN Sabadell. Posteriorment va fitxar pel CN Sant Andreu. En les set darreres temporades, ha estat una de les jugadores cabdals del CN Terrassa.
La trajectòria de la waterpolista amb la selecció espanyola ha estat llarga i destacada. Ha pres part en alguns dels moments més rellevants de la història recent del waterpolo espanyol. És una de les poques esportistes que s'han penjat tres medalles en les quatre últimes cites olímpiques que s'han disputat. A Londres 2012 i a Tòquio 2020 va fer plata i fa gairebé dos anys, a París 2024, va pujar al lloc més alt de l'Olimp en proclamar-se campiona contra la selecció australiana per 11 gols a 9.
Ha estat, a més, cinc vegades medallista en un Mundial i sis en un Europeu. Va ser campiona del Món l'any 2013 a Barcelona i subcampiona en tres oportunitats: 2017, 2019 i 2023. El 2024 va fer bronze.
Pel que fa als Europeus, té tres medalles d'or (2014, 2020 i 2022), dues de plata (2008 i 2024) i una de bronze (2018).
Pili Peña va arribar al CN Terrassa l'any 2019 i es va convertir en una de les referents del conjunt femení entrenat per Xavi Pérez. Ha aportat qualitat i experiència a l'equip, però també ha tingut un paper clau en el creixement esportiu del projecte, tant pel que fa al primer equip com en les categories inferiors. Les seves dues darreres medalles olímpiques les ha assolit com a capitana de la selecció i com a jugadora del Natació.