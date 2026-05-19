Un Rimas més intens en atac es va endur la final femenina de la Superlliga davant del Pedralbes

La final de la Superlliga de la categoria femenina també va ser per a un equip terrassenc. L’AD Rimas, que a les semifinals s’havia desfet per 2 a 0 del Júnior FC, amb gols de Laia Agulló i Maria Strappato, va superar per 3 a 2 al Pedralbes HC i va vèncer la primera edició d’aquesta competició que ha iniciat la Federació Catalana de Hockey.
A més, les campiones van endur-se el xec de 2.000 euros que formava part del premi per a l’equip guanyador, provinent del patrocini d’AON i que des de la Federació s’entrega amb una condició estricta, que “l’import s’ha de destinar de manera íntegra a la millora del rendiment i als recursos de la mateixa plantilla guanyadora, consolidant així el desenvolupament de l’estructura esportiva dels clubs”.
Les de les Pedritxes van començar amb molta energia i, de seguida, van començar a rondar per l’àrea del conjunt barceloní, que va passar a la final després de guanyar per 1 a 2 a la tanda de “shoot-outs” al RC Polo, després d’empatar a un. El primer quart va acabar sense gols.
En el segon, tot i el domini de les terrassenques, molt més actives en atac, en una acció aïllada, es van avançar les jugadores del Pedralbes HC, en una jugada que va acabar culminant Ivone Guilera. El gol, però, no va espantar a l’AD Rimas, que va mantenir la seva intensitat.
Dos gols terrassencs
Abans d’arribar al descans, les de les Pedritxes van saber encertar i van capgirar el marcador. Bruna Murcia va aconseguir la igualada en una acció de penal-córner i, en el minut següent, va arribar el 2 a 1, en aquest cas per part de Júlia Strappato, que va aprofitar molt bé una assistència de Maria Monroig des de la dreta del seu atac.
En el tercer quart, les barcelonines van reaccionar i van buscar l’empat i, aviat, el van trobar. Era el minut 7 quan Inés Fanlo va obtenir el 2 a 2 que tornava l’emoció en el marcador, quan encara faltaven un bon grapat de minuts per finalitzar el matx.
L’AD Rimas va tornar a la càrrega, amb l’objectiu de tornar a tenir una renda que possibilités assegurar-se el títol. Quan faltaven quatre minuts per a la conclusió de la final, Sílvia Bonastre va punxar un penal-córner executat per Júlia Pons i va assolir el 3 a 2.
Abans d’arribar al descans, les de les Pedritxes van saber encertar i van capgirar el marcador. Bruna Murcia va aconseguir la igualada en una acció de penal-córner i, en el minut següent, va arribar el 2 a 1, en aquest cas per part de Júlia Strappato, que va aprofitar molt bé una assistència de Maria Monroig des de la dreta del seu atac.
En el tercer quart, les barcelonines van reaccionar i van buscar l’empat i, aviat, el van trobar. Era el minut 7 quan Inés Fanlo va obtenir el 2 a 2 que tornava l’emoció en el marcador, quan encara faltaven un bon grapat de minuts per finalitzar el matx.
L’AD Rimas va tornar a la càrrega, amb l’objectiu de tornar a tenir una renda que possibilités assegurar-se el títol. Quan faltaven quatre minuts per a la conclusió de la final, Sílvia Bonastre va punxar un penal-córner executat per Júlia Pons i va assolir el 3 a 2.