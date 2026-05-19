Vallès-Egara 1935, un altre derbi per a la "final-four"

La primera semifinal de la “final-four” masculina de la lliga de Divisió d’Honor “B” enfrontarà el divendres dia 29 de maig a les 15.45 hores a les instal·lacions del Club de Campo de Madrid els dos representants terrassencs, el Vallès i l’Egara 1935.
Curiositats del calendari, aquests dos equips es van enfrontar dissabte passat en la darrera jornada de la segona fase de la competició.
El Vallès, que ha acabat primer amb 27 punts, ja estava classificat, mentre que els del Pla del Bonaire necessitaven guanyar al seu etern rival i esperar que Sant Cugat i Carpesa no empatessin per classificar-se com a quarts. Els santcugatencs es van imposar per un còmode 4 a 1. Ambdues premisses es van complir i els d’Albert Massaguer van acabar quarts amb els mateixos 21 punts que els alacantins, però amb millor “goal-average”.
L’altra semifinal serà també catalana. Enfrontarà a les 20.15 hores el Sant Cugat (segon amb 24 punts) amb el Pedralbes (tercer amb 22). La final es jugarà el dissabte 30 a les 21.15.
Diuen que en un partit en què un equip s’ho juga tot i l’altre res acostuma a guanyar el primer. Així va passar dissabte al Josep Marquès. Si el Vallès s’havia imposat per 2 a 3 al Pla del Bonaire al partit de la primera volta, en aquest darrer encontre va ser l’Egara 1935 qui va endur-se els tres punts.
Màxima rivalitat
Els dos primers quarts van ser molt equilibrats, amb constants atacs dels dos conjunts. Malgrat que tenia la classificació i la primera posició garantida, el conjunt que prepara Xavi Trenchs volia guanyar el derbi. De fet, es va posar per davant en el marcador gràcies a un gol d’Àlex Aymerich. La resposta dels visitants va ser, però, immediata, Només un minut més tard, Joan Francesc Fernández va empatar en transformar un llançament de penal-córner. Tres minuts després, Jan Amat va posar per primera vegada per davant l’Egara 1935. Amb l’1 a 2 es va arribar al final del tercer període.
El derbi tenia encara algunes coses per ensenyar. Al minut 48, el Vallès, disposat a aigualir la festa del seu rival ciutadà, va empatar mitjançant Roger Rovira. L’empat no li servia per a res a l’equip d’Albert Massaguer.
Ho va aconseguir. Fernández va transformar al minut 51 un altre penal, que significava el 2 a 3. I per si hi havia dubtes, Max Fitó va rematar la feina establint el 2 a 4 definitiu tres minuts després.
A la fase de permanència, el Línia 22 va batre per 3 a 1 el San Pablo Valdeluz i el Rimas va caure per 4 a 3 a Alacant contra el San Vicente. Els dos estaven ja salvats. El Rimas ha acabat segon d’aquesta fase i el Línia 22 tercer.
Pel que fa a la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina, el Vallès es va imposar per 1 a 4 en el derbi que el va enfrontar al Club Egara al Pla del Bonaire amb gols d’Itzel Comas, Nona Soler, Berta Dalmases i Júlia Escudero. S’ha classificat tercer i jugarà la semifinal amb el Sant Cugat el divendres 29 a les 18 hores. L’altre duel enfrontarà Valencia i Jolaseta a les 13.30. La final femenina està prevista pel dissabte 30 a les 19 hores.