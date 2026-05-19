El Terrassa “B” es proclama campió i signa l’ascens amb pòquer de Pau Santanach

El Terrassa FC “B” va fer la feina a la darrera jornada de la lliga del grup quart de Segona Catalana i es van proclamar campions, assegurant-se, així mateix, l’ascens a Primera Catalana de cara a la temporada vinent. D’aquesta manera, seran dos els equips egarencs que competiran la propera campanya a Primera Catalana, el CN Terrassa i el Terrassa “B”.
Els jugadors que prepara Rubén Hurtado depenien d’ells mateixos per proclamar-se campions. Necessitaven guanyar diumenge al municipal de la Creu de Sabadell. I ho van fer amb solvència, imposant-se per un contundent 1 a 4. L’altre equip que aspirava al títol, el Puig-reig, es va imposar per 0 a 1 a domicili davant l’Atlètic Gironella.
Resolen per la via ràpida
Els terrassistes van sortir molt concentrats i van deixar el partit decidit a la primera meitat. El golejador de l’equip, Pau Santanach, va resultar decisiu per a la certificació de l’ascens. Va inaugurar el marcador al minut 28. Al tram final del primer temps, Santanach va anotar dos gols consecutius, als minuts 43 i 44. A la represa va continuar el domini dels visitants, que ja es veien campions. Al minut 62 va arribar el quart gol de Santanach. En els segons finals, Ousmane Doumbia Keita va fer l’1 a 4 definitiu.
Els terrassistes han signat una magnífica campanya. S’han proclamat campions amb 67 punts, dos més que el Puig-reig, amb un balanç de 21 triomfs, quatre empats i cinc derrotes.