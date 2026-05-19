Els clubs de futbol de Terrassa lliuren els seus guardons

Els clubs de Terrassa van organitzar la tercera edició de la Gala del Futbol Base i Amateur en el restaurant El Casal de les Fonts. En el decurs de l’acte es van lliurar les distincions corresponents a l’any 2025 en diferents apartats. L’esdeveniment va comptar amb la presència de l’alcalde, Jordi Ballart; el regidor d’Esports, Alberto Muñoz; el delegat de la Federació Catalana de Futbol a Terrassa, Jacobo Doménech; i representants de diferents grups municipals així com dels clubs de futbol de la ciutat. El periodista de la Ràdio Municipal Miki Romagosa, va presentar la vetllada.
Els organitzadors van lliurar el premi de la tercera Gala de Futbol Base i Amateur al periodista egarenc Josep Cadalso, cap d’Esports de Diari de Terrassa, en reconeixement de la seva llarga trajectòria i la seva tasca de foment del futbol de la ciutat. També van ser reconeguts el secretari tècnic del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, Xavi Dobón, que va recollir el premi especial a la persona, i Miquel Olmo, per la divulgació del nom de la ciutat.
Entre els premis que es van lliurar al llarg de l’acte, cal destacar els que van correspondre a Ramon Moya, president del Sant Pere Nord, i a Carles Mota, màxim responsable del Jabac, per una vida dedicada al futbol de la ciutat.
Els organitzadors també van distingir els millors futbolistes i equips de l’any 2025. El jugador del Jabac Unai López va rebre el premi al millor futbolista de l’any en la categoria de futbol base, mentre que el guardó en l’apartat femení va ser per a Zoe Pérez, del Pueblo Nuevo 2002. El benjamí S-10 del San Cristóbal va ser premiat com a millor equip en categories formatives i la UE les Fonts com a millor equip femení de futbol-7.
En la categoria amateur, el Terrassa FC “B” va ser reconegut com a millor equip de l’any poques hores abans d’obtenir l’ascens a Primera Catalana. I l’EF Bonaire va ser premiada com a millor equip femení. Pel que fa als tècnics, van ser reconeguts Rubén Hurtado, del Terrassa “B”, en l’apartat masculí, i Iván Aguilera, de la UD San Lorenzo, en el femení. Pel que fa als guardons individuals, Diego Sebastián, del Can Parellada, va rebre el premi al millor jugador amateur, igual que Sarai Muñoz, del Sant Pere Nord, en el capítol femení. Per acabar, es van distingir dos representants del col·lectiu arbitral: José Pérez Duch en l’àmbit masculí i Ana Collado en el femení. Els diferents clubs també van lliurar premis a persones vinculades a la seva entitat.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va destacar la unitat demostrada per l'entitats futbolístiques de la ciutat en comparació a temps passats i al feina social que desenvolupen els clubs. "Fomenten valors com l'esforç, el respecte i el treball en equip", va dir. A més, va destacar la feina del seu equip de govern en la millora de les instal·lacions esportives, citant el programa de canvi de la gespa artificial dels camps de futbol que s'està realitzant amb una actuació en aquests moments en el camp municipal de Poble Nou.