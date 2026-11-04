L’Atlètic té la segona posició al seu abast

La lliga de Divisió d’Honor femenina es completarà dijous amb la disputa de l’Atlètic-Júnior corresponent a la tercera jornada. El matx es va haver d’ajornar el passat diumenge dia 4 d’octubre com a conseqüència de l’alerta per tempestes que va paralitzar bona part de l’activitat esportiva del país durant tot un cap de setmana.
Aquest dijous al vespre, a partir de les 21 hores es veuran les cares al camp Josep Marquès dos dels més ferms candidats a disputar la “final-four” pel títol de lliga. El Júnior que entrena des d’aquesta temporada l’argentí Jorge Dabanch ocupa en aquests moments la segona posició amb 18 punts, només un menys que el líder, un Club de Campo que ha cedit només un empat en aquesta lliga després d’empatar sense gols al camp del Polo.
Per la seva banda, l’equip que dirigeix la terrassenca Sílvia Bonastre està signant també un excel·lent inici de temporada. Ocupa en aquests moments la quarta posició amb 15 punts i un balanç de cinc victòries i només una derrota, la que va patir a la cinquena jornada quan va caure per 3 a 0 a Bidebieta davant la Real Sociedad.
A retallar distàncies
Plenament conscient de la importància del duel d’avui, Sílvia Bonastre confia a sumar tres punts importantíssims. “Afrontem el partit des de l’ambició i la convicció de poder retallar distàncies amb un rival que tenim tres punts per sobre. Som conscients que tenim una molt bona oportunitat de fer un salt a la classificació i aspirar a posicions més ambicioses”.
A més, l’entrenadora de l’Atlètic Terrassa, que té disponibles a totes les seves jugadores, té plena confiança en les possibilitats del seu equip. “Sortirem a competir pels tres punts sent nosaltres mateixes i confiant en el treball fet fins ara”, assenyala.
La temporada passada, l’Atlètic-Júnior de la primera volta va acabar amb empat a tres. A la segona, les terrassenques van caure per un contundent 4 a 1 a Sant Cugat del Vallès.