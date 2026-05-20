El Club Egara femení i l’Atlètic masculí es proclamen campions d’Espanya cadets

Contundent domini terrassenc en el Campionat d’Espanya de la categoria cadet que es va disputar a les localitats andaluses de Benalmádena (competició femenina) i San Fernando (masculina).
En categoria femenina, el Club Egara va empatar a zero a la final amb l’RC Polo de Barcelona i es va acabar imposant per 4 a 3 a la tanda de “shoot-outs”. Les autores dels gols terrassencs van ser Júlia Puyal, Marta Sanromà, Carlota Dinarès i Naroa Xarau. En el duel pel bronze, l’Atlètic va empatar a dos amb el Club de Campo i va acabar perdent per 4 a 5 als “shoot-outs”, classificant-se quart. El CD Terrassa va acabar vuitè.
Les semifinals es van resoldre també a la tanda de “shoot-outs”. L’Egara, entrenat per Aleix Margarit, es va imposar per 4 a 3 al Club de Campo després d’empatar a dos, mentre que el Polo va batre per 3 a 2 l’Atlètic després d’un partit que va acabar sense gols.
Pel que fa als premis individuals, Elena Umbert (Polo) va ser la millor jugadora, Paula Mataix com a millor portera i Victoria Petrelli (Benalmádena) va ser la màxima golejadora. El trofeu al “fair-play” se’l va endur el CD Terrassa.
L’Atlètic, campió masculí
En la competició masculina, disputada al camp Pablo Negre de la localitat gaditana de San Fernando, l’Atlètic es va imposar per 3 gols a 1 al Club Egara en una final amb derbi egarenc. El conjunt entrenat per Xavier Domènech es va imposar al de Laura Perrone. Després d’una primera meitat sense gols, Miquel Gasol va estrenar el marcador al minut 38 de penal. Deu minuts més tard, Pau Prats va fer el segon. Quan faltaven menys de deu minuts, els de Can Salas van retallar distàncies gràcies a un penal de Pau Sol, però poc després, Eric Gutiérrez va sentenciar de penal.
En semifinals, l’Atlètic es va desfer per 2 a 1 del Club de Campo, mentre que el Club Egara va batre per 5 a 0 al Complutense.
El jugador de l’Atlètic Eric Gutiérrez va ser el millor jugador. Max Antolínez i Santi Fernández, ambdós de l’Egara, van ser el millor porter i el màxim golejador.