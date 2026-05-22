Una triple corona per a Maria Serres

La palista del CTT Els Amics Maria Serres va brillar en la seva participació en el campionat de l’Asociación Española de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa celebrat a la localitat andalusa de Linares. La jugadora local es va imposar en tres categories, en individual femení +40, per equips veterans femenins i en els dobles femenins, fent parella amb Roser Vilà.
A la competició individual +40, Serres es va classificar primera del grup 3, després de sumar quatre punts. Als quarts de final, la palista del CTT Els Amics va superar per un contundent 3 a 0 a Montse Quiñonero, del CTT Colònia Güell. A les semifinals, Serres va tornar a vèncer per un clar 3 a 0, en aquesta oportunitat a la palista del CTM Cubes de Madrid, Olga Sdobnova.
A la final, es va veure les cares amb Catherine Schmid, de l’equip balear del TM Palma. Serres es va tornar a imposar, en aquest cas per un ajustat 3 a 2, que li va valdre la medalla d’or de la seva categoria.
Una altra terrassenca es va endur la categoria de +60. Va ser Núria Sapés, integrant del SCR El Ciervo de Sabadell, que va guanyar la final per 3 a 1 davant de Marta Pajares, palista del club amfitrió, el RCTM Linares.