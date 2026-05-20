Aposta municipal per l’esport d’elit

La projecció de la ciutat a través de l’esport d’elit és un dels principals arguments que ofereix el Club Natació Terrassa, especialment a través dels seus primers equips de natació i waterpolo i de les competicions que organitza. Per tal d’impulsar fonamentalment aquestes dues pràctiques esportives, el CN Terrassa ha signat un conveni històric amb l’Ajuntament, en virtut del qual el club rebrà per a aquesta temporada una subvenció de 60.000 euros, que es destinarà tants als primers equips com al treball amb l’esport de base, així com a promoure la pràctica esportiva i la promoció de la natació entre la ciutadania.
L’acord tindrà vigència fins al 31 d’agost d’aquest any, coincidint amb la finalització de la temporada. Existeix la possibilitat de prorrogar-lo un any de manera addicional. El van rubricar a la piscina olímpica de l’entitat l’alcalde Jordi Ballart i el president del club, Jesús Cortés, en un acte que va comptar també amb la presència de tres waterpolistes de la primera plantilla. Es tracta d’un conveni de col·laboració per a la promoció de l’esport a la ciutat en competicions esportives d’alt nivell. Entre els compromisos adquirits hi ha també la participació dels esportistes en jornades de promoció.
Aquesta injecció econòmica arriba en un moment dolç per a la natació i el waterpolo, els dos esports fundacionals de l’entitat. L’equip masculí de natació és el vigent campió de la Copa d’Espanya de Divisió d’Honor, una categoria en la qual competirà també enguany el conjunt femení.
El club competeix a l’elit de la natació espanyola i compta amb alguns dels nedadors més destacats del panorama estatal, com el mallorquí Hugo González o el joveníssim Luca Hoek. En l’àmbit del waterpolo, el Natació té els seus equips entre els quatre millors d’Espanya.
Multiplicat per tres
Fins ara, el Natació rebia una aportació anual de 20.000 euros, de manera que aquest nou acord multiplica per tres l’aportació habitual.
“És la primera vegada que formalitzem un acord d’aquestes característiques. Representa un pas endavant per continuar projectant el nom de la ciutat a través de l’esport i dels seus clubs de diferència”, va explicar Ballart. Cortés, per la seva banda, va comentar: Volem que els equips de base tinguin un procés formatiu que els permeti acabar formant part dels equips d’elit del club”.