El CN Terrassa s'imposa per 9 a 14 al Mediterrani

En partit corresponent a la divuitena jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina, el CN Terrassa va fer els deures i es va imposar per cinc gols de diferència (9-14) a la piscina Josep Vallès de Barcelona davant del CE Mediterrani, setè classificat.\r\n\r\nDesprés d'un primer període força equilibrat que va acabar amb empat a tres, les terrassenques van imposar-se per la mínima al segon (1-2) i van arribar al descans guanyant per 4 a 5.\r\n\r\nEl Natació va trencar el matx al tercer acte amb un magnífic resultat parcial de 2 a 6. Van intentar reaccionar les barcelonines, però el quart període va acabar igual que el primer, amb un empat a tres que va acabar certificant el triomf de les de Xavi Pérez. La waterpolista hongaresa del Natació Panni Szegedi va ser la màxima anotadora del duel amb sis dianes, per tres d'Irene Casado.\r\n\r\nQuan falten només quatre jornades per acabar la fase regular de la competició, el CN Terrassa es manté quart amb 39 punts, amb nou d'avantatge amb relació al cinquè, un CN Atlètic Barceloneta que té un partit pendent. El Sabadell és tercer amb 45 punts i el Mataró segon amb 46 i també un partit pendent. Lidera la classificació el Sant Andreu amb 47 punts i dos partits menys que les egarenques.\r\n