El CN Terrassa té peu i mig a semifinals

Afronten els equips de waterpolo del CN Terrassa la primera competició de la temporada, la Copa Catalunya. Els equips que preparen Sergi Mora i Xavi Pérez ho tenen tot de cara per disputar les respectives “final-fours” que es disputaran els dies 20 i 21 de setembre a Mataró (categoria femenina) i els dies 27 i 28 de setembre a la piscina Sant Jordi de Barcelona (categoria masculina).
El primer equip a competir ha estat el femení. El conjunt que prepara Xavi Pérez va batre per 11 gols a 19 a la piscina del CN Sant Feliu en partit d’anada corresponent als quarts de final. El duel va començar molt equilibrat. Els atacs es van imposar clarament a les defenses. Tot i la bona sortida de les terrassenques, el CN Sant Feliu va mantenir el pols i el primer període va acabar amb un inusual empat a sis.
El segon quart va seguir amb la mateixa tònica. El constant intercanvi de gols va dur el matx al descans amb un resultat d’empat a deu gols. La clau de l’encontre va arribar en el tercer període, on les egarenques van desplegar el seu millor waterpolo. Els gols de Miriam Ciudad (2), la recent campiona d’Europa sub-18 Maria Manso i Paula Prats van obrir una escletxa important de quatre gols en el marcador: 10 a 14.
A partir d’aquí, el CN Terrassa va saber mantenir aquesta inèrcia positiva, ampliant progressivament l’avantatge fins a l’11 a 19 final.
Les de Xavi Pérez han deixat d’aquesta manera l’eliminatòria molt ben encarrilada. Hauran de certificar l’accés a les semifinals el proper dimarts dia 16 de setembre a les 21 hores a l’Àrea Olímpica davant les santfeliuenques.
Si es classifiquen, jugaran el dissabte dia 20 a les 13 hores a partit únic la primera semifinal a la piscina del CN Mataró. Serà davant del guanyador de l’eliminatòria entre el CN Catalunya i el CN Atlètic Barceloneta. La final es jugarà el diumenge 21 a les 12.30 hores.
Divendres, CNT- Rubí masculí
D’altra banda, pel que fa a la categoria masculina, el CN Terrassa debutarà als quarts de final de la Copa Catalunya divendres a les 21 hores davant del CN Rubí a la piscina de l’Àrea Olímpica. Marc Salvador serà baixa en aquest primer partit.
El matx de tornada es jugarà el dissabte 20 de setembre a Rubí. Si es classifiquen, els egarencs disputaran la primera semifinal el dissabte 27 de setembre a les 16 hores contra el guanyador del Barceloneta-Sant Andreu que es jugarà dimecres vinent a partir de les 20.45 hores a la piscina de Sant Sebastià. La final es jugarà el diumenge 28 a les 13 hores, sempre a la piscina Sant Jordi.