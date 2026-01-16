El CP San Cristóbal es vol revenjar diumenge de l’Hospitalet

No perd el San Cristóbal un partit de lliga des de fa més de dos mesos. El 16 de novembre el va sorprendre l’Escala a casa. El conjunt que prepara Cristian García començarà diumenge la segona volta enfrontant-se a les 12 hores al municipal de Ca n’Anglada a un CE l’Hospitalet que ocupa la tercera posició amb 30 punts, a tres del Cornellà i a quatre del líder, Badalona.
Encara recorden els parroquials la derrota per 1 a 0 a la primera jornada del campionat, en un partit que no es va merèixer perdre. L’equip acumula sis jornades sense perdre, per bé que cinc d’aquests darrers sis resultats són empats. Ocupa la novena posició amb 22 punts, a set de distància de les posicions de promoció d’ascens, que tanca el Vilanova i la Geltrú.
Cristian García mostra un gran respecte per al conjunt riberenc. “Juntament amb el Badalona i el Cornellà, són els candidats a guanyar la lliga i pujar directament, però nosaltres sortirem a sumar els tres punts. Tenen jugadors força diferencials, però intentarem que el partit se’ls faci difícil. Volem començar bé la segona volta i continuar sumant”, assegura.
Tornen Carlos Olmo i Mario Cantí
Les dues principals novetats a la convocatòria són el retorn del migcampista Carlos Olmo i el davanter Mario Cantí, que tornen després del partit de sanció que van complir diumenge passat, en el partit que el San Cristóbal va acabar empatant a tres gols a casa davant del Manresa.
Per contra, Cristian no podrà comptar amb tres futbolistes demà a Ca n’Anglada. Àlex Fernández i Héctor Parrado (falten encara un parell de setmanes perquè torni) continuen lesionats, mentre que Guillem i el mateix entrenador compliran el seu segon partit de sanció.
L’Hospitalet ha sumat un sol punt en les dues darreres jornades, en les quals s’ha enfrontat als dos primers classificats. Després d’empatar sense gols a casa contra el Badalona, el conjunt que prepara Cristian Gómez va perdre per 1 a 0 al camp del Cornellà. El San Cristóbal vol retrobar-se amb la victòria al seu feu, on no guanya des del 6 a 3 contra el Mollerussa.