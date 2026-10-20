El Cycling Day es tanca amb pèrdues i demana ajuda a l'Ajuntament

La dissetena edició del Cycling Day Ciutat de Terrassa es va haver de traslladar d'urgència al gimnàs Squash a conseqüència de l'alerta de Protecció Civil per pluges, en un intent d'evitar desplaçaments innecessaris. Finalment, només hi van prendre part 124 dels 400 participants que s'havien inscrit quan aquesta activitat de ciclisme "indoor" s'havia de celebrar a la Plaça Vella.
Davant la impossibilitat de trobar un pavelló, escola o centre cívic com a pla "B" i abans de suspendre l'activitat, els organitzadors van decidir celebrar-la al gimnàs del centre esportiu Squash 4. "Aquesta edició ha estat marcada per la frustració que vam sentir en veure que finalment va fer bon temps tot el dissabte i no va començar a ploure fins a les 21.30 hores. Es tracta d'un cop especialment dur, ja que l'esdeveniment comporta pràcticament un any de feina, coordinant tota la logística", explica Jordi Font, "alma mater" del Cycling Day.
Inicialment, es va valorar la possibilitat d'avançar el Cycling Day a les 10 a la Plaça Vella, però es va haver de descartar, ja que era logísticament inviable.
Malgrat les dificultats organitzatives, l'ambient d'aquesta dissetena edició va ser magnífic. "Tant l'Ajuntament com els participants van donar suport en tot moment a l'activitat, conscients que se celebrava en un escenari difícil de gestionar", assegura Font.
El canvi d'ubicació va fer que el Cycling Day es resolgués amb pèrdues, de manera que no s'ha pogut fer cap aportació econòmica a l'Associació Sanfilippo. "El descens dràstic d'ingressos no permetrà cobrir ni les despeses organitzatives", lamenta Font, que ha demanat a l'Ajuntament "blindar" l'acte de cara al futur. "Sol·licitem que, per a properes edicions, Via Pública i la regidoria d'Esports es comprometin a reservar dos espais amb total seguretat que puguin funcionar com a alternativa en cas que es produeixi alguna emergència".
En lloc de les cinc sessions previstes, només se'n van poder celebrar dues, estructurades en diversos torns, ja que la capacitat de la sala no admetia més bicicletes. La jornada va cloure amb un sopar de germanor al bar-restaurant del Centre Cultural el Social.