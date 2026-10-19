La Federació Catalana de Futbol destina 203.611 euros a la delegació de Terrassa

La Federació Catalana de Futbol (FCF) reafirma el seu compromís amb el territori amb el repartiment de les subvencions als clubs per al creixement del futbol i el futbol sala català. Entregarà 203.611 euros a la delegació del Vallès Occidental Terrassa. D'aquesta manera, la Federació dona suport al teixit esportiu català i contribueix al desenvolupament dels clubs catalans tant de futbol com de futbol sala. En el cas de Terrassa, destaca la tasca del delegat Jacobo Domènech.\r\n\r\nLa Federació destina a Terrassa gairebé 40.000 euros de la campanya "Tots som un equip" per als clubs amb equips sènior i gairebé 24.000 en la campanya #Orgullosa per a l'impuls del futbol i futbol sala femení. A més, 67.329 euros es destinen a les pilotes per als clubs de la delegació.\r\n\r\nEn total, la Federació ha distribuït prop de 4 milions d'euros entre les 14 delegacions territorials, una inversió que permetrà continuar impulsant accions de suport als clubs, fomentar l'activitat federativa i reforçar la presència de la federació arreu del país. Això suposa un increment en subvencions de prop de 3 milions d'euros durant l'etapa de Joan Soteras com a president.\r\n\r\nLa Federació Catalana de Futbol treballa per enfortir les delegacions i dotar-les dels recursos necessaris perquè segueixin desenvolupant la seva tasca al servei dels clubs.\r\n