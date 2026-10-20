L’Egara 1935 s’endú el derbi amb el Rimas

El derbi terrassenc de la setena jornada de la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina que va enfrontar diumenge a les Pedritxes el Rimas amb l’Egara 1935 va caure del cantó visitant. El conjunt del Pla del Bonaire es va acabar imposant per 1 a 3 en un duel que es va resoldre poc després del descans.
Només s’havien disputat quatre minuts quan Jan Clapés va inaugurar el marcador en transformar un llançament de penal-córner. Els amfitrions van reaccionar i al minut 11 van equilibrar la comtessa quan Santi Bernades va transformar un stroke.
L’alegria, però, els va durar poc, ja que només 35 segons més tard, Àlex Carrera va transformar un penal-córner per tornar a donar avantatge als visitants. Amb el mínim avantatge per a l’Egara 1935 es va arribar al descans.
Als cinc minuts del tercer període, els campions van sentenciar el matx amb un gol de Pere Román. El marcador s’hauria pogut moure més, però l’1 a 3 acabaria sent definitiu. L’Egara 1935 s’ha situat quart amb 12 punts, mentre que el Rimas és sisè amb vuit punts.
En aquest mateix grup segon, el Línia 22 Stern Motor va encaixar la seva sisena derrota en set partits. Els de Ramon Rius van perdre per 2 a 5 al Martí Colomer pel cuer del grup, el Giner de los Ríos.
El visitant David Martínez va fer dos gols per als valencians al primer quart. Pau Broto va retallar distància a tocar del descans, però a la represa, els visitants van ampliar l’avantatge fins a l’1 a 4. Després d’un parell de gols per banda es va arribar al 2 a 5. El Línia 22 és cuer amb tres punts.
Golejar al líder
Al grup primer, el Vallès va imposar-se per 3 a 0 al líder, Jolaseta. Maxim Florit Moize va fer el primer gol al minut 11. Ja al tercer quart, Cesc Bosch de penal i Jan Caparrós van completar la golejada. Gràcies a aquesta cinquena victòria de la temporada, els de Xavi Trenchs segueixen segons, ara a un sol punt de distància del conjunt que entrena el terrassenc Marc Salvatella.