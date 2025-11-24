El Natació cau a casa contra el líder de la categoria

No va poder sumar cap punt l’equip femení del Club Natació Terrassa en el seu enfrontament a casa contra el líder, el Club Natació Sant Andreu (10-16), que va demostrar el bon moment de forma que viu. Amb aquesta ensopegada, el conjunt dirigit per Xavi Pérez té un balanç de cinc victòries i dues derrotes a la competició domèstica i continua ocupant la quarta posició amb 15 punts.
Al primer període, les terrassenques van mostrar-se sòlides en l’apartat defensiu i només van concedir tres gols, tenint en compte el talent ofensiu del seu rival. Panni Szegedi, Pili Peña i Júlia Vilaseca van anotar pel conjunt local, arribant al segon quart amb empat en el marcador (3-3).
El CN Terrassa no va canviar el seu plantejament, però l’encert de les visitants sí que va ser un altre a l’inici del segon període (3-5). Les locals, però, van aprofitar la superioritat per anotar en dues jugades consecutives (5-6). Tot i això, el CN Sant Andreu va anotar a les acaballes del quart per marxar al vestuari amb dos gols d’avantatge (5-7).
A la represa, tres gols del quadre visitant posaven molt de cara les coses per al conjunt barceloní (5-10). Tot i això, la reacció de les egarenques va ser pràcticament immediata i van aconseguir arribar a l’últim període amb probabilitats de tornar-se a ficar en el partit (8-11).
Als darrers vuit minuts, el CN Sant Andreu va demostrar per què és l’actual líder de la categoria i va acabar enduent-se la victòria, amb un resultat de 10 a 16.
Abans del partit de Champions de dissabte (18 hores), en el qual el CN Terrassa viatjarà fins a Itàlia per enfrontar-se a l’Ekipe Orizzonte, els de Xavi Pérez afrontaran un derbi de vital importància davant l’Astrapool CN Sabadell, que és tercer amb 18 punts. El matx es disputarà aquest dimecres, a les 21 hores, a l’Àrea Olímpica.