Tres empats dels equips locals per acabar la meitat de la lliga regular

Els tres equips locals de la Divisió d'Honor femenina de hockey han empatat en el seu darrer compromís de l'any. CD Terrassa, l'únic que jugava a casa, Atlètic i Egara han sumat un punt en l'última jornada de la primera volta, han sumat un punt. Ara, la lliga s'atura i està previst que torni el cap de setmana del 13 i 14 de març de 2026.
A les Pedritxes, les de Stefy Piris no han pogut amb el Castelldefels, el cuer de la classificació, i han acabat amb un 1 a 1 en el lluminós. Els dos primers quarts han acabat sense gols i, en el tercer, Mònica López ha marcat l'1 a 0. Només començar el darrer quart, la visitant Araceli Herrera, de penal-córner, ha obtingut l'empat a un gol que seria inalterable. Amb aquest resultat, el CD Terrassa finalitza la primera volta a la penúltima posició, amb només tres punts.
L'Egara, que acaba la primera fase de la lliga regular a la segona plaça, amb 26 punts, ha igualat a dos gols en el camp del Júnior. En els tres primers quarts de l'encontre cap dels dos equips ha pogut marcar i tots els gols han arribat en el darrer període. Les de Sant Cugat han marcat primer, amb un gol de Laura Bosch, però ha contestat Sofía Keenen per a les de Joan Vidal amb l'empat. A dos minuts per al final del partit, Teresa Lima ha fet el 2 a 1 per a les locals de penal-córner i, en l'últim sospir, a pocs segons per a la botzina final, Mireia Herrero, també de penal, ha establert el 2 a 2 definitiu.
I l'Atlètic de Sílvia Bonastre, que finalitza la primera volta a la quarta posició i amb 23 punts, ha empatat a un a l'Eduardo Dualde, davant del RC Polo. Les barcelonines han marcat l'1 a 0 en el segon quart, per mitjà de Mare Agterberg. Abans de la conclusió del tercer quart, Maria Torrent ha assolit la igualada per a les de Can Salas.