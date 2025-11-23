Empat en el derbi entre Egara i CD Terrassa que tanca la primera volta

Egara i CD Terrassa van empatar a dos gols en el derbi del Pla del Bon Aire de l'última jornada de la primera volta de la Divisió d'Honor masculina. Els d'Andrew Wilson guanyaven per dos gols de renda a la finalització del tercer quart, però els de les Pedritxes van aconseguir la igualada en el darrer amb dos gols molt seguits.
Després d'un primer quart sense gols, l'Egara es va avançar poc abans del descans amb un gol de penal-córner, obra de Pol Torres. En el tercer quart, i també poc abans d'acabar, Àlex Broto va establir el 2 a 0 per als locals. Els de Jordi Fitó, tot i aquest contratemps, no es van rendir i, amb dos gols en tres minuts de Pau Petchamé, el primer en un llançament d'stroke, van empatar l'encontre.
L'altre representant terrassenc de la competició, l'Atlètic, ha golejat amb un 3 a 0 el Barça a Can Salas. Els de Roger Pallarols han començat amb molta força i, en el primer minut de partit, Xavi Barutel ha marcat l'1 a 0. A l'inici del tercer quart, Guiu Corominas ha establert el 2 a 0 per a l'Atlètic, que ha arrodonit el marcador a deu minuts per a la conclusió del matx, amb una diana de Quim Malgosa.
Amb els resultats d'aquesta jornada, els de Can Salas són quarts a la classificació, amb 23 punts, els del Pla del Bon Aire ocupen la cinquena plaça, amb 19 punts, mentre que els de les Pedritxes acaben la primera volta a la setena posició, amb 12 punts. La competició es reprendrà el 14 de març de 2026.