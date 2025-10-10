El nou Natació de Xavi Pérez s’obliga a jugar els “play-off”

La lliga femenina torna aquest dissabte a la piscina de l’Àrea Olímpica. A les 18 hores, l’equip femení del CN Terrassa s’estrena a la competició domèstica rebent el Waterpolo Iruña, un rival que la temporada passada va aconseguir mantenir la categoria.
Serà la temporada del retorn de Xavi Pérez a la banqueta després d’una temporada sense dirigir un equip que ell mateix va contribuir a crear i que va pujar des de la segona categoria fins a l’elit del waterpolo espanyol.
Enguany compta amb una plantilla jove i de molta qualitat, pensada per continuar lluitant amb els millors conjunts del waterpolo espanyol. La plantilla ha patit cinc incorporacions.
L’exportera del Sant Andreu Paula Nieto torna després de passar pels Estats Units. També dels Estats Units arriba l’hongaresa Panni Szegedi, una jove promesa amb molt talent que aportarà gol i treball defensiu. També Irene Casado, que arriba procedent del CN Sabadell. Amb la italiana Sara Cordovani, l’equip recupera potencial en la posició de boia. Fins ara en aquesta posició només hi havia la neozelandesa Emily Nicholson. D’Itàlia arriba Miriam Ciudad, una waterpolista que Pérez va tenir a la selecció espanyola júnior i que aportarà també gol i experiència.
Xavi Pérez: "“Els fitxatges ens milloren com a equip”
Amb quines sensacions afronta el seu retorn a la lliga? No sé si la paraula és tornar, però em fa una il·lusió enorme. Vull potenciar més la base, que les jugadores vegin que es compta amb elles.
Aquesta plantilla és millor que la de fa dos anys? L’equip ha crescut. Hem fet incorporacions que ens milloren. Totes estan treballant molt bé i amb moltes ganes.
L’objectiu segueix sent estar a dalt? Evidentment. Aspirem a tot. Aquesta serà una lliga molt interessant. Els equips de dalt s’han reforçat molt. Sant Andreu, Mataró, Sabadell, Barceloneta i nosaltres hem d’estar a dalt. Però un d’aquests cinc equips es quedarà fora del “play-off”. Serà una batalla intensa.
Veu algun equip per davant dels altres? De sortida, el Sant Andreu és el gran favorit, el rival a batre. És el vigent campió d’Europa i de la Copa de la Reina. Té millor plantilla que l’any passat. El Sabadell ha perdut peces molt importants, però segueix sent un equipàs. El Mataró s’ha reforçat també molt bé i el Barceloneta ha fet una aposta molt important per ser entre els millors.
Comencen la lliga amb la tranquil·litat de ser entre els 16 millors d’Europa. Sí. La Champions és molt important per a nosaltres. Ens ha tocat un grup molt complicat, però no descartem res.