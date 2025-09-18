El porter Omar Aqzdaou entrena amb el Terrassa FC

El porter d’origen marroquí Omar Aqzdaou s’entrena amb la plantilla del Terrassa FC des de la passada setmana. Els responsables esportius del club el veuen com una aposta de futur, ja que té 22 anys, i per aquest motiu està participant en les sessions preparatòries del primer equip, sota les ordres del tècnic aragonès Víctor Bravo, per tal de veure les seves qualitats de cara a una possible futura contractació.\r\n\r\nOmar Aqzdaou, nascut a Casablanca el 16 de març de 2003, és un porter d’1,98 metres d’altura, que va passar per les categories inferiors del Wydad Athletic Club de la seva ciutat natal i després va pujar al primer equip. El porter marroquí va formar part de la llista de convocats del Wydad AC en el passat Mundial de clubs disputat als Estats Units, però no va disputar cap dels tres encontres que va jugar l’equip.\r\n