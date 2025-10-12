El San Cristóbal cau tot i plantar cara a un potent Badalona

El San Cristóbal ha donat la cara, però ha acabat perdent per 0 a 1 davant d'un Badalona d'un gran potencial. Els de Cristian García, amb moltes baixes, han oposat resistència contra un dels favorits a l'ascens en el municipal de Ca n'Anglada. Un gol a la represa ha decantat el marcador per als visitants i ha trencat la ratxa dels parroquials, que havien guanyat els dos últims partits. El pròxim compromís del conjunt terrassenc serà dissabte que ve en el camp del Cornellà.
La primera meitat ha sigut molt equilibrada, si bé els de Cristian García han començat portant el pes del joc. En el primer minut, Mario Cantí ha rematat per sobre del travesser una bona centrada d'Ayoub per la banda dreta. Bermúdez, més tard, ha contestat per als badalonins, amb un tir que també ha sortit alt. Amb els minuts, els de Pedro Dólera han aparegut més en atac i Robert Simón, amb un xut creat, ha estat a punt de marcar.
Una mala cessió del defensa visitant Ayala ha estat a punt de complicar les coses al porter Azón, que ha pogut refusar la pilota a córner. Konu, poc després, ha intentat una rematada que la defensa ha desviat. I, en l'acció següent, Marc Río, que es retiraria per lesió abans del descans, ha xutat fora per poc.
Carles Segura ha evitat el gol del Badalona rebutjant a córner un cop de cap d'Óscar després d'una bona acció de Larrosa i, abans d'arribar a la conclusió de la primera meitat, el porter visitant ha aturat sense problemes un xut fluix d'Alsina, que havia substituït a Marc Río. Amb empat a zero, s'ha arribat al temps de descens.
A la continuació, el San Cristóbal ha sortit de nou amb intencions atacants i Mario Cantí ha fet un bon xut creuat que ha parat Azón. Larrosa ha replicat per als badalonins, amb un tir que ha sortit fregant el travesser de la porteria local. Més tard, una altra vegada ho ha provat Larrosa, en una centrada de Robert Simón, però Carles Segura, amb una excel·lent aturada, ha evitat el gol.
No ha sigut així en el minut 76, quan Piñol ha sorprès el porter dels parroquials amb un bon xut que ha significat el 0 a 1. Els locals han notat l'esforç físic i, tot i que ho han intentat, no han pogut igualar el resultat. El Badalona, més sencer, ha pogut augmentar la seva renda, encara que no amb grans oportunitats, però el marcador s'ha mantingut amb el 0 a 1 fins a la conclusió.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Ayoub, Otero, Ricki, Raúl Ferrer, Guillem, Carlos Olmo, Eric Jiménez (Marc Mujal, m. 67), Mario Cantí, Marc Río (Alsina, m. 38) i Konu.