Julieta Jankunas deixa l'Egara i torna a l'Argentina

La jugadora internacional argentina Julieta Jankunas no disputarà la segona volta de la lliga de la Divisió d'Honor ni la resta de competicions amb l'Egara, ja que ha decidit tornar al seu país per centrar-se en els compromisos de la seva selecció. Va arribar al club del Pla del Bon Aire l'estiu de 2024, després dels Jocs Olímpics de París, procedent del Club Universitario de Córdoba argentí.\r\n\r\nJankunas, davantera de 26 anys, amb la seva selecció, es va penjar la medalla de plata als Jocs Olímpics de Tòquio i també al Mundial que es va disputar a Terrassa. A més, amb l'Argentina, també va guanyar dos ors en els Panamericans de 2019 i 2023.\r\n\r\nA través de les seves xarxes socials, Jankunas va agrair al Club Egara per "obrir-me les portes i confiar en mi" i també va elogiar a les seves companyes d'equip, el cos tècnic i els dirigents de l'entitat terrassenca, així com els aficionats. La jugadora internacional acabava amb un "soc ratllada, gràcies".\r\n