El San Cristóbal supera el Vilafranca amb una magnífica primera part

El San Cristóbal es va imposar per 5 a 3 al Vilafranca en el quart partit de preparació de la pretemporada. Els de Cristian García, en el municipal de Ca n'Anglada, van mostrar molt bones maneres en els primers 45 minuts i van arribar a tenir un 5 a 0 de renda. Després, els visitants van retallar distàncies fins al resultat final. El pròxim compromís amistós del conjunt parroquial serà el pròxim dimecres dia 27 d'agost, en el camp de la Unió Esportiva Vic.
La primera part del San Cristòbal va ser molt completa. En el minut 10, Joan Cervós va marcar el primer del seu equip i, al quart d'hora de joc, Raúl Pérez va definiri una bona jugada de l'equip. Mario Cantí, dos minuts més tard, va establir el 3 a 0 i abans del descans, Konu Kim va obtenir el 4 a 0.
Només començar el segon temps, Éric Jiménez va fer pujar el 5 a 0 en el marcador del municipal de Ca n'Anglada. A partir d'aquí, va reaccionar el conjunt visitant que, amb dos gols de nil Castell i un d'Aleix Marí, va poder escurçar diferències fins al 5 a 3 definitiu.
Pel San Cristóbal van jugar d'entrada: Carles Segura, Salva Torreño, Max Llovera, Carlos Olmo, Joan Cervós, Àlex Fernández, Guillem, Éric Jiménez, Mario Cantí, Raúl Pérez i Konu Kim. Després van entrar al terreny de joc: Adrián Tapia, Marc Mujal, Peke, Adri Alsina, Arnau Abella, Marc Río, Nil Abellán, Ayou, Érik Álvarez i Xavi Salvador.