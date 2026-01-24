El San Cristóbal vol allargar la bona ratxa

Un San Cristóbal instal·lat en una bona dinàmica, visita dissabte el Vic, penúltim a la classificació i en places de descens directe. Els parroquials, que fa set encontres que no coneixen la derrota, intentaran perllongar la seva ratxa en un partit que començarà a les 17 hores a l’Estadi Hipòlit Planàs i que arbitrarà el col·legiat barceloní Paulí Teruel Soler.
De cara a aquest compromís, el tècnic Cristian García només té un jugador de baixa, el centrecampista Àlex Fernández, que continua recuperant-se d’una lesió de llarga durada. El lateral dret Héctor Parrado, lesionat des de la passada temporada, ja està a disposició de l’entrenador.
El San Cristóbal, amb una sèrie de cinc empats i dues victòries, ocupa la setena posició a la taula classificatòria, amb 25 punts, però no se’n fia gens del conjunt osonenc, que a la primera volta va esgarrapar un punt del municipal de Ca n’Anglada.
Tot i la diferència de punts entre tots dos rivals a la classificació, Cristian García va manifestar que es tracta “d’un partit important contra un rival directe” per a la permanència. El tècnic egarenc va declarar que “a casa fa millors resultats que a fora i intentarem allargar la dinàmica positiva”.