El San Lorenzo derrota a l'Ullastrell i puja a Tercera Catalana

El San Lorenzo jugarà la temporada vinent a Tercera Catalana. El conjunt de Xavier Sans va eliminar l’Ullastrell en l’eliminatòria final del “play-off” d’ascens.
A l’anada, els terrassencs havien perdut per 3 a 2 al municipal d’Ullastrell, però en el duel de tornada es van imposar per un contundent 3 a 0, sentenciant l’eliminatòria a favor seu. L’ascens no es va decidir, però, fins als deu minuts finals.
La primera meitat va ser molt equilibrada. Al minut 37, Iker Manuel Junquera va posar per davant el conjunt del barri de Sant Llorenç. La igualtat va continuar a la represa, però quan faltaven deu minuts, Marc Salazar va fer el segon gol dels locals i Andreu Montmany va veure la vermella directa. Al 89, Salazar va fer el gol de la tranquil·litat.
En acabar el partit, l'eufòria es va apoderar de jugadors, tècnics i aficionats, que es van aplegar al bell mig del terreny de joc.