Espanya goleja el Pakistan per 1 a 5 en el retorn a la Pro League

La selecció espanyola masculina de hockey va debutar en la segona part de la Pro League imposant-se per un contundent marcador d'1 gol a 5 al Pakistan a la ciutat belga de Wawre, que serà una de les dues seus del Campionat del Món del mes d'agost. Gràcies a aquesta victòria, els de Max Caldas es mantenen setens a la classificació amb vuit punts i deixen els pakistanesos com a cuers, encara sense puntuar. Aquest dimarts a les 21 hores, Espanya s'enfrontarà a la selecció amfitriona, Bèlgica, que lidera el grup en solitari amb 25 punts.
Espanya va sortir amb força i als tres minuts, Marc Recasens va disposar de la primera oportunitat, que va marxar fora. Al minut 11, Nico Álvarez va inaugurar l'electrònic en un penal-córner executat per Xavi Gispert. Ja al segon quart, Luis Calzado va evitar l'empat dels asiàtics en un altre penal. Al minut 23, Pepe Cunill va fer el segon, de nou de penal. Quan faltaven 10 segons per arribar al descans, Cunill va tornar a marcar de penal, situant el 0 a 3 al marcador.
A la represa, els de Caldas van continuar tenint la bola i disposant d'ocasions. Al minut 43, però, Abu Mamood va retallar distàncies de penal en batre Calzado, però Espanya va reaccionar amb autoritat i Marc Reyné primer i Nico Álvarez van completar la golejada fins a l'1 a 5 definitiu.