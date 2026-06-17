Febre per la col·lecció del Mundial: els cromos més buscats

La febre per la col·lecció de cromos del Mundial de futbol 2026 de la firma Panini no ha parat d’augmentar per la manca de producte. L’èxit entre els seus fidels ha sigut tan alta que, de fa unes setmanes, que no es troba ni un sobre en els establiments que els venen, llibreries, quioscs i altres. La pregunta més freqüent en aquests comerços, l’últim mes, ha sigut per saber si ja havien arribat nous cromos. El director general de Panini a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, va donar la millor de les notícies per als col·leccionistes: la setmana que ve hi haurà “producte fresc” per satisfer a tothom.
Que s’hagin esgotat tots els sobres de cromos ha sorprès la mateixa empresa. Torrent, però, té clar que “si s’han acabat és perquè es venen”. A la botiga de joguines Drim, del carrer de la Font Vella, expliquen que en els últims dies, l’arribada d’unes llaunes amb cromos, al preu de 14 i 27 euros, segons el seu format, ha apaivagat una mica el fervor i l’angoixa dels compradors.
A un altre establiment del mateix carrer, apunten que ningú s’esperava el “boom” d’aquesta edició i aquest volum de demanda, si bé des de Drim asseguren que “sempre passa quan arriba el Mundial”. Torrent comenta que a Espanya, i amb les col·leccions dels Mundials, no s’havia vist una demanda com aquesta, habitualment. Es va trencar aquesta tendència en el Mundial de 2022, disputat en una època fora de l’estiu.
“Llavors la col·lecció va sortir el mes de setembre i és una època escolar”, el que facilita un dels esdeveniments que ajuda a mantenir viva la flama dels col·leccionistes, les possibilitats de canviar els cromos que tenen repetits. Els Mundials acostumen a ser a l’estiu, com el d’enguany, i, en part, refreda una mica tota aquesta litúrgia, amb els intercanvis dels cromos “repe”, com es diu en l’argot del col·leccionisme d’aquests productes. El director general de Panini a Espanya i Portugal avisa que “la maquinària de fabricació” d’aquests articles és especial i és un camí més llarg del que seria amb altres. A més, agrega que aquesta col·lecció es fa a l’hora en 130 països i s’ha de satisfer a tots els seus seguidors.
Molts adults
El màxim responsable de la firma d’origen italià a Espanya i Portugal assegura que hi ha gent que “compra molta quantitat de cromos” i a la vegada exposa que no només és un territori per a infants i joves, també “hi ha molt adult, pares, avis i oncles que també la fan”. Tot plegat, es converteix en un fenomen que no només se’n parla a les escoles, també hi ha adults que comparteixen aquesta afició.
Ricard Dinarès, de 48 anys, rememora que havia fet les col·leccions dels Mundials de Mèxic 1986, d’Itàlia 1990 i dels Estats Units 1994 “i després els havia deixat de fer”. Explica que “fa dos o tres Mundials, arran dels meus fills, ho tornes a recordar i una mica per nostàlgia i perquè, al final, no deixa de ser el Mundial de futbol, que t’agrada, i que no es fa cada any, doncs fa gràcia”.
En aquest període en què s’han exhaurit els cromos, considera que la calma ha imperat més entre els adults. “Anaves a llocs i no en trobaves, però no passa res. Els meus fills, clar, tenen aquella angoixa de dir, que no hi ha cromos, i t’adones que hi deu haver molta gent que fa la col·lecció. I, es produeix aquest màrqueting que no hi ha sobres i encara et fan venir més ganes de comprar-ne”, manifesta Dinarès.
És una afició que comparteix amb “un parell d’amics, que tenim quasi cinquanta anys, que també fan la col·lecció. Tenim un grup en comú i ens anem passant la llista dels que ens falten constantment”, apunta. No té per costum fer col·leccions d’altres competicions, com de la lliga espanyola. També en canvia “amb pares d’amics de la meva filla”. “N’havia fet algun cop alguna de la lliga, però molt puntualment. No la faig cada any, ni de bon tros. En canvi, aquesta del Mundial, sí que ara l’esperes més en candeletes”, declara Dinarès.
Un preu d’1,5 euros per sobre i cinc per l’àlbum
Cada sobre amb set cromos té un cost d’1,5 euros mentre que l’àlbum sense més, val cinc euros. Hi ha ofertes d’àlbum més cromos que tenen un cost de deu euros. Si es fa la col·lecció Adrenalyn, el que s’anomenen “trading cards”, llavors el preu puja i els àlbums tenen un cost de deu euros mentre que cada sobre de cartes val dos euros.
L’univers dels cromos relacionat amb el Mundial 2026 de la marca Panini és inacabable. En el mercat es pot trobar un gran nombre de possibilitats de les dues modalitats, “trading cards” o adhesius, que es denominen “stickers”.
Hi ha caixes de diversos materials amb més sobres de cromos, algunes amb cromos “extres”. Com sempre, hi ha alguns cromos més cobejats i que costa més que surtin. I no sempre es pot solucionar intercanviant els cromos repetits.
Aquest Mundial, com assenyala el col·leccionista Ricard Dinarès, hi ha més seleccions i, per tant, l’àlbum és més extens i hi ha més cromos. Això també suposa un increment de la despesa per als col·leccionistes que volen completar l’àlbum. Intentar acabar aquesta col·lecció, econòmicament, ho veu més car que en anteriors edicions.
L’últim Mundial de Messi, una raó per fer la col·lecció
El fet que pugui ser el darrer mundial de Messi i, potser, de Cristiano Ronaldo, pot haver incrementat l’interès dels col·leccionistes. El Joan, de 17 anys, explica que un dels motius de fer aquesta col·lecció és aquest, que pugui ser la darrera presència del crac argentí en un Campionat del Món. “Em feia il·lusió tenir l’últim àlbum on hi era”. No ha sigut problema la manca de cromos “He esperat fins que en tinguin més”, subratlla. Lluís Torrent, director general de Panini a Espanya i Portugal, no ho veu així i recorda que, l’any 2022, també es deia que podia ser l’últim Mundial de Messi i, finalment, no ha estat així. Llavors, la passió pels cromos d’aquesta competició de seleccions no va arribar ni de bon tros a l’actual.
L’hora del pati, un moment per intercanviar els “repes”
El Biel Carreira Palau, de 9 anys, assenyala que juga a futbol, li agrada molt aquest esport i per aquest motiu fa la col·lecció. Admet que s’esgotessin els cromos el va posar “una mica nerviós” perquè pensava que no podria fer-la. Ara, amb les notícies que tornarà a haver-n’hi, està més tranquil. Els seus companys de l’escola i de l’equip on juga fan la col·lecció i d’aquesta manera es poden canviar els que tenen repetits. “A l’escola els canviem quan estem al pati i amb l’equip abans de començar a entrenar”, agrega. No és la seva col·lecció principal, ja que cada temporada procura fer la col·lecció de la lliga de la Primera Divisió Espanyola. En concret, fa la que es coneix com a Adrenalyn, que es compon de cartes i no d’adhesius.