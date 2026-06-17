Esports

La selecció masculina de hockey cau per 3 a 1 contra Bèlgica

Els de Max Caldas, que segueixen setens amb vuit punts, jugaran dissabte davant Pakistan

  • Max Caldas, donant instruccions als seus jugadors -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de juny de 2026 a les 12:26
Actualitzat el 17 de juny de 2026 a les 12:27

Derrota de la selecció espanyola masculina de hockey en la desena jornada de la Pro League. El combinat que prepara Max Caldas va perdre per 3 gols a 1 a la localitat belga de Wavre contra el líder, un combinat belga que acumula ja 28 punts. Els espanyols segueixen setens amb vuit.

La primera meitat va acabar sense gols. Al minut 32, Tom Boon va posar per davant els belgues, però en la següent acció, el terrassenc Marc Vizcaino va fer el 0 a 1 de penal-córner en aprofitar un refús del porter. Al 44, Alexander Hendrickx va tornar a posar per davant els belgues en un altre penal. Finalment, al 47, Thibeau Strockbroekx va aprofitar una acció ofensiva per establir el 3 a 1 definitiu.

Aquest dissabte a les 15.30 hores, Espanya s'enfrontarà amb el cuer del grup, una selecció pakistanesa que encara no ha puntuat.

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